Allerta Meteo, finisce una tempesta e ne inizia un’altra: forte maltempo in tutt’Italia nel weekend per il Ciclone di San Valentino. Tornano freddo e neve!

Mentre il Mega-Ciclone Nils lascia l’ormai consueta scia di distruzione al Sud Italia, una nuova tempesta foriera di forte maltempo si avvicina al nostro Paese, sempre proveniente dall’oceano Atlantico. Il nuovo Ciclone, in arrivo nel weekend di San Valentino, si chiama ufficialmente Oriana a livello internazionale e condizionerà il tempo di tutto il fine settimana nel nostro Paese con piogge torrenziali, forti temporali, venti impetuosi e mareggiate. Proprio per sabato di San Valentino, le scuole rimarranno chiuse in molti comuni dove la protezione civile ha diramato l’allarme arancione, che interessa anche Roma e Napoli.

Il maltempo inizierà già stasera in Sardegna, con forti piogge e temporali sull’isola, in rapida estensione al Nord/Ovest. Al confine con la Francia avremo veri e propri nubifragi, come indicato dalle – come sempre – ottime mappe del modello Moloch del CNR:

Inizierà anche a nevicare forte sulle Alpi occidentali, tra Piemonte e Liguria. La neve scenderà subito fino a quote collinari, probabilmente fino a 700 metri di altitudine nel cuneese.

Nella notte tra oggi e domani, si alzeranno i forti venti ciclonici della nuova tempesta: in Sardegna e nel Tirreno sarà subito burrasca con venti di libeccio e ostro, che provocheranno forti mareggiate sulle coste esposte di Sardegna,Toscana e Lazio:

Allerta Meteo per sabato 14 febbraio: un San Valentino di maltempo estremo

Quella di domani sarà una giornata di maltempo estremo nel nostro Paese, con il ciclone profondo meno di 990hPa proprio tra la Corsica e la Toscana e la conseguente circolazione ciclonica in tutt’Italia:

Il vento, infatti, sarà subito molto forte sin dal mattino: la Sardegna verrà flagellata dal ponente, la Liguria dalla tramontana, il Lazio e la Puglia dallo dallo scirocco prefrontale:

Proprio in questa fase, durante la mattinata di sabato, i temporali prefrontali lungo il fronte caldo determineranno i fenomeni meteo più estremi con violenti nubifragi tra Sicilia, Campania, Lazio e Toscana. Attese piogge torrenziali e grandinate. Il maltempo di sabato mattina sarà esteso e diffuso a tutto il nostro territorio nazionale: pioverà praticamente ovunque, tranne che nel Salento:

Le temperature si abbasseranno sensibilmente, con la neve a quote collinari su tutto l’arco alpino e nevicate a tratti intense sui rilievi in Abruzzo oltre i 1.100 metri di quota, in calo. Neve anche in Emilia Romagna, sempre sull’Appennino intorno ai 1.000 metri, in rapido calo:

Nel pomeriggio-sera di sabato il maltempo si concentrerà al Sud, con piogge torrenziali in Campania, Calabria, Sicilia ma anche in Puglia dove avremo violenti temporali nel Salento. Forti piogge e temporali anche in Sardegna. Maltempo anche al Nord, in modo particolare – in questa fase – al Nord/Est:

Proprio nel pomeriggio/sera la neve scenderà ancora più forte in Trentino Alto Adige e Veneto, sulle Dolomiti e sulle montagne olimpiche dove si stanno disputando le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina che stanno incoronando l’Italia come una potenza mondiale degli sport su neve e ghiaccio. Attenzione alla neve anche in Sila, in Calabria, abbondante oltre i 1.300 metri di altitudine:

Proprio nel pomeriggio di sabato si alzeranno forti venti di ponente sulla Sicilia occidentale, mentre lo scirocco prefrontale raggiungerà il suo culmine sul Salento, in Puglia, precedendo i forti temporali che porteranno grandinate e piogge torrenziali:

Nella serata di San Valentino e nella successiva notte, il Ciclone si sposterà verso il Basso Tirreno spingendo un impetuoso maestrale sul mar di Sardegna con raffiche a 160km/h nel Mediterraneo occidentale. Si attiverà un forte foehn alpino che poi continuerà anche domenica 15, una giornata di passione per il maltempo sulle Alpi e quindi anche nelle località olimpiche. Il maltempo continuerà in tutto il Centro/Sud, con nevicate in collina in Abruzzo.

Il maltempo insisterà poi anche all’inizio della prossima settimana, tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio. Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: