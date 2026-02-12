Allerta meteo in Marocco: in arrivo piogge, neve e forti raffiche di vento

La Direzione Generale di Meteorologia (DGM) del Marocco annuncia, per venerdì 13 e sabato 14 febbraio, l’arrivo di forti piogge con temporali e rischio di grandine, nevicate oltre i 1.400 metri e forti raffiche di vento in numerose province del Paese. La costa nordorientale, tra Rabat e Tangeri, è particolarmente interessata, con un’allerta arancione che prevede precipitazioni da 40 a 65mm. Meno colpita, ma pur sempre interessata dall’allerta, la zona più centrale, a sud di Rabat, e verso Fes. Inoltre, sono previste nevicate (da 20 a 40cm) sopra i 1.400 metri di altitudine lungo tutta la catena dell’Atlante.

Inoltre, forti raffiche di vento, da 85 a 95km/h, soffieranno su tutto il Marocco, fino a sud, nelle regioni lambite dal deserto del Sahara.