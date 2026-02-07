Allerta Meteo, Italia sotto l’assedio del maltempo: arriva il Ciclone Marta, poi il gelo e la neve di San Valentino

La situazione meteorologica sull’Italia sta subendo un brusco deterioramento proprio in queste ore. Per la serata di oggi, sabato 7 febbraio, le autorità hanno confermato uno stato di allerta meteo che coinvolge gran parte delle regioni centrali e meridionali. Un fronte perturbato particolarmente violento sta per colpire con forza Umbria, Toscana, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, portando con sé fenomeni estremi che preoccupano non poco gli esperti. Si attendono temporali autorigeneranti e raffiche di vento intense, ma l’attenzione principale è rivolta al potenziale idrogeologico di una configurazione che non accenna a dare tregua.

Rischio alluvionale tra Cilento e Calabria: territori già fragili

L’area più critica di questa fase iniziale è identificata nel corridoio geografico che si snoda tra il Cilento e la Calabria, con particolare enfasi sulla fascia costiera compresa tra Agropoli e Falerna. In queste zone, a cavallo tra le province di Salerno e Catanzaro, si prevedono piogge di stampo alluvionale. La preoccupazione è raddoppiata dal fatto che questi territori sono reduci da giorni di maltempo severo che ha già lasciato il segno con frane, smottamenti e pesanti mareggiate. Critica la situazione di Diamante. Il suolo, ormai saturo d’acqua, non è più in grado di assorbire ulteriori precipitazioni, rendendo immediato il pericolo di esondazioni e nuovi cedimenti del terreno lungo le arterie stradali e nelle zone pedemontane.

Eloquente la mappa del modello Moloch del CNR con le precipitazioni previste proprio in serata:

L’ombra del Ciclone Marta: dalla Spagna una nuova minaccia

Non ci sarà tempo per tirare il fiato: mentre il primo fronte si sposterà verso levante, dalla Spagna è in arrivo il Ciclone Marta. Questa potente depressione atlantica colpirà duramente il Centro-Sud tra la giornata di domani, domenica 8 febbraio, e quella di lunedì 9. I primi segnali del suo arrivo si avvertiranno già domattina in Sardegna con temporali di forte intensità, che nel pomeriggio si estenderanno rapidamente alla Sicilia. La traiettoria del ciclone suggerisce un lento ma inesorabile spostamento verso est che, tra la notte di lunedì e le prime ore del mattino, avvolgerà l’intera dorsale appenninica centro-meridionale, scaricando ingenti volumi d’acqua su aree già in estrema difficoltà.

Allerta Meteo per la prossima settimana: 4 giorni di piogge torrenziali, l’incubo alluvione al Sud

Le proiezioni modellistiche per la prossima settimana descrivono uno scenario quasi senza precedenti per persistenza e intensità. Da martedì 10 a venerdì 13 febbraio, l’Italia meridionale sarà bersagliata da quattro giorni consecutivi di piogge torrenziali. Il bersaglio grosso sarà ancora una volta la Calabria tirrenica, la Campania e la Sicilia. In particolare, i dati indicano accumuli che potrebbero superare i 400mm di pioggia su Cosenza e sulla sua provincia tirrenica. Località come Diamante, Scalea, Praia a Mare e Paola si trovano ora in una situazione di altissimo rischio: queste comunità, già messe in ginocchio dalle mareggiate degli ultimi giorni, dovranno affrontare una prova di resistenza idraulica senza sosta che mette in serio pericolo le infrastrutture costiere e i centri abitati.

La svolta di San Valentino: il Vortice Polare punta l’Italia

Mentre il Sud combatterà con l’acqua, il medio termine preannuncia un cambiamento radicale della circolazione atmosferica a livello europeo. Le conferme per il weekend di San Valentino, tra sabato 14 e domenica 15 febbraio, convergono verso un’irruzione del vortice polare in grande stile. Dopo settimane dominate dai richiami caldi e dai respiri miti dell’Oceano Atlantico, il freddo intenso tornerà a ruggire su tutta la Penisola. Questa ondata di gelo non si limiterà a far crollare le temperature, ma porterà la neve a bassa quota anche al Centro-Sud, protraendosi almeno fino a lunedì 16. Sarà un ritorno all’inverno crudo che chiuderà bruscamente la parentesi atipica vissuta finora, imponendo un cambio di passo termico drastico per tutta la nazione.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: