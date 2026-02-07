Maltempo Calabria, Diamante ferita dal maltempo: il terreno saturo frana a Torricelle | FOTO

L’incubo del dissesto idrogeologico torna a colpire la Calabria, ed in particolare Diamante, nel Cosentino, lasciando dietro di sé una scia di fango, detriti e profonda incertezza. Dopo giorni di piogge torrenziali e persistenti che non hanno concesso tregua, saturando ogni centimetro di un terreno già duramente provato, la terra ha infine ceduto in località Torricelle. Nella mattinata di ieri, venerdì 5 febbraio 2026, il versante a valle di via degli Ulivi si è letteralmente sfaldato, scivolando pericolosamente verso il basso e trascinando con sé la stabilità di un intero quartiere. Un movimento franoso di proporzioni vastissime che ha costretto il sindaco, Achille Ordine, a firmare un’ordinanza contingibile e urgente per disporre l’evacuazione immediata di 4 fabbricati, trasformando una tranquilla zona residenziale in un’area rossa interdetta al pubblico per il timore di nuovi e imminenti crolli.

La forza della natura non ha risparmiato le pertinenze degli immobili coinvolti. La frana ha già causato il crollo totale delle aree di corte di 2 palazzine, compromettendo irreparabilmente l’equilibrio del pendio. I sopralluoghi congiunti effettuati dai tecnici comunali hanno evidenziato un fenomeno franoso in piena evoluzione, con rischio reale che lo smottamento possa coinvolgere le fondamenta stesse degli edifici. L’accesso all’area è vietato a chiunque fino a nuove perizie geologiche.

Subito dopo l’allarme, il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC), mobilitando Vigili del Fuoco e Protezione Civile. L’assessore Francesco Bartalotta ha confermato che l’amministrazione è in costante contatto con la Regione Calabria.