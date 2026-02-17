Allerta Meteo, Martedì Grasso con forte maltempo in alcune regioni | DETTAGLI

Allerta meteo per parte dell’Adriatico e per il Sud Italia, nel mirino di rovesci e temporali oggi martedì 17 febbraio 2026, Martedì Grasso. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

“Prosegue lo spostamento verso est del minimo di pressione associato all’instabilità del giorno precedente, con condizioni in miglioramento a partire dal Centro-Nord nel corso della giornata“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Viene emesso un livello 0 per parte dell’Adriatico e per le regioni del Sud per interessamento da parte di temporali nella prima parte della giornata e in progressiva attenuazione. Sono previsti rovesci, più probabili a ridosso delle aree montuose di Calabria e Sicilia orientale oltre che sul Gargano. Non si esclude la formazione di trombe marine“.

La situazione meteo

“Lo spostamento del minimo verso i Balcani porta al posizionamento di un intenso ramo della corrente a getto sull’Italia allineato lungo la penisola in direzione sud-est. I temporali in sviluppo sull’Adriatico tenderanno quindi ad interessare al più le coste delle regioni centrali, mentre precipitazioni più intense saranno possibili in Puglia, in particolare in corrispondenza del Gargano. Per via dell’insistere di correnti orientate in questo modo anche sul versante tirrenico, sono attesi rovesci anche a ridosso degli Appennini in Calabria e dei rilievi della Sicilia orientale. Al largo di queste coste saranno più probabili fenomeni vorticosi, per via dell’instabilità più alta nei bassi strati, anche se LLS e SRH 0-1 km rimarranno contenuti“, sottolinea PRETEMP. “Tutti questi fenomeni saranno in attenuazione in serata, con il proseguire dell’avanzamento da ovest di un promontorio di alta pressione“.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

