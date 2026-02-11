Allerta Meteo Napoli: domani chiusi impianti sportivi e parchi

“A causa di fenomeni meteorologici avversi, previsti dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di domani, giovedì 12 febbraio”, la Protezione Civile regionale della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo. Sono previste precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità, e venti localmente forti con possibili raffiche. In considerazione del livello e della tipologia dell’allerta, a Napoli saranno chiusi gli impianti sportivi all’aperto Ascarelli, Caduti di Brema e San Pietro a Patierno e sarà interdetto l’accesso ai parchi, alle spiagge pubbliche e al pontile Nord di Bagnoli. Lo rende noto il Comune.

