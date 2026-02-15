Allerta Meteo, nuova violenta ondata di maltempo in arrivo: scuole chiuse domani lunedì 16 febbraio | ELENCO

Una nuova forte ondata di maltempo si prepara a colpire l’Italia domani, lunedì 16 febbraio, con una coda di fenomeni meteo estremi anche martedì 17. Sono attesi di nuovo vento impetuoso e piogge alluvionali al Centro-Sud, per l’ennesimo transito ciclonico proveniente dall’Oceano Atlantico. Forti piogge, temporali e nuove precipitazioni alluvionali colpiranno di nuovo la Calabria tirrenica, in modo particolare nel Cosentino già provato dalla pesante alluvione del fiume Crati. Mentre impetuosi venti di maestrale spazzeranno tutto il territorio nazionale. Alla luce di queste previsioni meteo e sulla scia dei pesanti danni e delle criticità provocate sul territorio dal maltempo dei giorni scorsi, tra frane e strade interrotte, i sindaci di alcuni Comuni stanno decidendo la chiusura delle scuole.

In questo articolo, aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani, lunedì 16 febbraio.

Elenco in aggiornamento.

Calabria

Figline Vegliaturo (Cosenza)

(Cosenza) Guardia Piemontese (Cosenza)

