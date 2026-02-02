Allerta Meteo Piemonte, domani scuole chiuse per neve a Mondovì

A causa dell’allerta neve, domani a Mondovì, nel Cuneese, le scuole resteranno chiuse. L’unica eccezione saranno gli asili nido. Lo comunica il Comune, sottolineando che le lezioni riprenderanno regolarmente da mercoledì 4 febbraio. “Nell’invitare fin da ora la cittadinanza alla massima prudenza e ricordando l’obbligo di circolazione con dotazioni invernali – sottolinea il Comune – si segnala che la macchina comunale è comunque pronta a intervenire con le apposite operazioni di spargimento sale e sgombero neve”. La decisione arriva in previsione delle precipitazioni attese nella notte, con l’allerta gialla dell’Arpa Piemonte. Anche perché, sottolinea ancora il Comune di Mondovì, le precipitazioni “avverranno verosimilmente con temperature negative e raggiungeranno il loro acme tra le 4 e le 8, in concomitanza con il massimo flusso veicolare di tipo scolastico-lavorativo”.

