Allerta Meteo prorogata in Campania per rischio frane nella Penisola Sorrentina

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato la vigente allerta meteo sulle zone 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e 8 (Basso Cilento) per il rischio idrogeologico residuo, ossia per eventuali frane, smottamenti o caduta massi che potrebbero riguardare alcune zone del territorio in cui i terreni sono saturi e resi fragili dalle precipitazioni di questi giorni. Pertanto l’avviso è valido anche in assenza di precipitazioni. Fino alle 23:59 di oggi resta in vigore l’allerta meteo gialla per temporali su tutta la Campania. Dalla mezzanotte fino alle 14 di domani, 7 febbraio, permane l’allerta gialla per possibili isolate precipitazioni e soprattutto per il rischio idrogeologico residuo solo sulle zone 3 e 8.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.