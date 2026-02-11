Allerta Meteo Protezione Civile, venti forti e piogge al Sud, forti nevicate in Valle d’Aosta: allarme arancione in due regioni

Il Mediterraneo è interessato da un intenso flusso occidentale, al cui interno viaggiano diversi impulsi perturbati in arrivo dall’Atlantico; un altro di questi impulsi porterà, domani, venti forti e precipitazioni, specie sulle regioni del versante tirrenico e nevicate consistenti sulla Valle d’Aosta. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalla mattinata di domani, giovedì 12 febbraio, nevicate al di sopra di 1200-1300 m sulla Valle d’Aosta, con apporti al suolo da moderati a localmente abbondanti.

Attesi inoltre venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca forte, su Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Basilicata, e il persistere dei venti occidentali da burrasca a burrasca forte, con raffiche fino a tempesta, su Sardegna, Calabria e Sicilia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Si prevedono, inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Lazio, in esaurimento nel corso del pomeriggio e su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui rispettivi settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 12 febbraio, allerta arancione su settori di Calabria e Sicilia; allerta gialla su Sicilia, Calabria, Basilicata e settori di Campania, Puglia, Molise, Lazio, Abruzzo, Sardegna e Toscana.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per l’11 febbraio 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale, Basilicata tirrenica, Calabria settentrionale e centro-meridionale tirrenica e Sicilia nord-orientale tirrenica, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Sardegna occidentale, Molise, resto del Sud peninsulare e Sicilia orientale ionica e centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Campania orientale, resto di Basilicata e Calabria, Puglia meridionale e citati settori della Sicilia.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile aumento su Liguria, Piemonte, alta Toscana e Sardegna.

Venti: forti occidentali con raffiche di burrasca su Sardegna, specie settori settentrionali e meridionali, Sicilia, isole campane e Calabria.

Mari: da molto mossi ad agitati il Mar Ligure, il Mare e il Canale di Sardegna, il Tirreno meridionale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 12 febbraio 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria, Sicilia settentrionale e nord-orientale tirrenica, Campania occidentale, Lazio centro-meridionale, settori occidentali della Sardegna centro-settentrionale, Valle d’Aosta e settori alpini del Piemonte, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati su Calabria tirrenica e Sicilia nord-orientale tirrenica;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte occidentale e centrale, resto dei settori alpini centro-orientali e resto del Centro-Sud, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, specie su Lazio orientale, settori occidentali dell’Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale e resto di Sardegna, Campania, Basilicata e Sicilia.

Nevicate: sopra i 1200-1300 m sui settori alpini occidentali, con apporti al suolo moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Venti: da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali su Sardegna, Sicilia, settori tirrenici e ionici della Calabria, con ulteriori rinforzi serali da nord. Forti dai quadranti occidentali sul resto del Sud e settori appenninici dell’Emilia-Romagna. Forti di Fohen sul Piemonte

Mari: da molto agitato a localmente grosso il Mar di Sardegna; molto agitati il Canale di Sardegna, il Tirreno centro-meridionale, lo Stretto di Sicilia. Da molto mosso ad agitato lo Ionio.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 13 febbraio 2026

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale e nord-orientale settore tirrenico, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto della Calabria e sulla Sicilia occidentale e nord-orientale settore ionico, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, dal pomeriggio/sera, su Sardegna, Piemonte, Liguria, Lombardia occidentale ed Emilia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati specie sulla Sardegna occidentale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile diminuzione, massime in sensibile aumento.

Venti: da burrasca a burrasca forte dai quadranti nord-occidentali su Sardegna, Sicilia, settori tirrenici e ionici della Calabria, in attenuazione nella seconda parte della giornata. Dalla sera, tendenti a forti sud-occidentali sulla Sardegna.

Mari: molto agitati tutti i bacini occidentali, con moto ondoso in attenuazione a partire dal Mar di Sardegna. Molto mossi i restanti bacini.

