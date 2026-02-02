Allerta neve in Piemonte, domani riduzione dell’offerta ferroviaria: i dettagli

A seguito all’allerta meteo per neve, diramata della Protezione Civile e che prevede “allerta gialla” per alcune zone del Piemonte, per la giornata di domani, martedì 3 febbraio, la programmazione ferroviaria sarà interessata da una riduzione dell’offerta commerciale sulle seguenti linee: Fossano – S.Giuseppe di Cairo, Alessandria – S.Giuseppe di Cairo, Fossano – Limone. Lo rende noto Rfi.
