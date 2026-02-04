All’INGV 2,68 milioni di euro dal MUR per la qualità della ricerca

All’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), sono assegnati 2,68 milioni di euro, nell’ambito di un meccanismo che valorizza la qualità della produzione scientifica, il contributo alle infrastrutture strategiche di ricerca e la capacità di attuazione degli interventi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il provvedimento, firmato dal Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, si inserisce nel quadro delle azioni messe in atto dal MUR per il rafforzamento del sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica e riconosce il ruolo degli Enti pubblici di ricerca nello sviluppo di competenze, infrastrutture e innovazione al servizio del Paese.

“Siamo grati al Ministro Bernini per la costante attenzione mostrata nei confronti degli Enti di Ricerca”, dichiara il Presidente INGV Fabio Florindo, “Questo riconoscimento premiale conferma la qualità del lavoro scientifico svolto dall’INGV e rafforza il nostro impegno a mettere ricerca, monitoraggio e infrastrutture al servizio del Paese, in coerenza con le priorità nazionali e con le sfide del PNRR”.

Le risorse sono attribuite sulla base di tre criteri principali: la qualità della ricerca scientifica, che assorbe il 50% dei fondi complessivi; la partecipazione alle infrastrutture di ricerca strategiche inserite nel Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (PNIR), cui è destinato il 25%; e la capacità di spesa e di realizzazione degli interventi PNRR, che copre il restante 25%.

Il finanziamento premiale, istituito nel 2025, proseguirà anche nel 2026 e nel 2027 con uno stanziamento di 60 milioni di euro per ciascun anno, a sostegno della competitività e della solidità del sistema pubblico della ricerca italiana.