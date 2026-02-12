Ansaldo Energia rafforza la rete britannica: contratto per un compensatore sincrono nel Regno Unito

Ansaldo Energia fornirà un compensatore sincrono per un progetto di stabilità della rete elettrica nel Regno Unito. Lo prevede il contratto firmato con la società Tsk Uk per la fornitura di un compensatore sincrono modello Try‑L63 con volano Fw 19‑63 del peso di 157 tonnellate e lungo quasi undici metri, più componenti ausiliari Saranno consegnati al Necton Greener Grid Park di Statkraft, progetto dedicato alla stabilità della rete elettrica attualmente in costruzione nel Norfolk. L’accordo prevede anche le attività di messa in servizio e la formazione del personale operativo dell’impianto. Nel 2022 Necton Greener Grid Park si è aggiudicato un contratto da Neso (National Energy System Operator) nell’ambito del programma Stability Pathfinder, con l’obiettivo di rafforzare la rete elettrica britannica in un contesto in cui le fonti rinnovabili discontinue assumono un ruolo sempre più rilevante.

I compensatori sincroni forniscono servizi di rete essenziali, come la regolazione della tensione, la potenza reattiva, la potenza di corto circuito e l’inerzia. Queste funzionalità stanno diventando sempre più cruciali con l’espansione della generazione da fonti rinnovabili e delle connessioni in corrente continua ad alta tensione. Grazie alla loro rapida risposta dinamica, i compensatori sincroni rappresentano una soluzione consolidata e affidabile per garantire stabilità e sicurezza energetica.

Le reazioni

“Siamo lieti di collaborare con Statkraft e Ansaldo Energia a un progetto così innovativo e di grande valore, contribuendo insieme a soluzioni che rafforzano la stabilità e l’efficienza del sistema elettrico britannico”, dichiara il project director di Tsk Uk Rubén Ondina. “La collaborazione con Tsk Uk e Necton Grid Solutions conferma il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni per la stabilità della rete in un contesto di rapida crescita delle rinnovabili”, afferma l’executive vice president Thermal New Units di Ansaldo Energia Stefano Gianatti.