Antonino Zichichi e la sua straordinaria eredità sul cambiamento climatico

La notizia della morte di Antonino Zichichi, avvenuta questa mattina, lascia un vuoto incolmabile non solo nella comunità scientifica internazionale, ma in tutto il panorama culturale italiano. Zichichi non è stato soltanto lo scopritore dell’antideutone e il fondatore del Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana di Erice; è stato, soprattutto, l’ultimo dei grandi fisici galileiani, un uomo che ha preteso dalla scienza la stessa precisione e lo stesso rigore che si applicano alle leggi fondamentali dell’universo. Se la sua eccelsa qualità scientifica è universalmente riconosciuta nell’ambito della fisica delle particelle, la sua eredità intellettuale sul tema del cambiamento climatico rimane uno dei contributi più originali, discussi e profondi degli ultimi decenni, una sfida costante al pensiero dominante condotta esclusivamente in nome della scienza.

La distinzione fondamentale tra inquinamento e clima

Il pilastro centrale del pensiero di Zichichi sul tema ambientale risiede in una separazione netta e categorica tra due concetti spesso confusi nel dibattito pubblico: l’inquinamento e il cambiamento climatico. In una celebre dichiarazione rilasciata a Il Giornale il 5 luglio 2017, Zichichi affermava con forza che l’inquinamento va punito come un reato, definendo “ciarlatani” coloro che confondevano la lotta agli agenti tossici con la gestione del clima planetario. Per lo scienziato siciliano, l’inquinamento è un fenomeno locale e globale causato direttamente dall’attività umana — come l’immissione di veleni nell’aria, nell’acqua e nel suolo — che può e deve essere risolto attraverso tecnologie mirate e leggi severe.

Tuttavia, Zichichi sosteneva che il clima fosse un sistema di una complessità tale da non poter essere ridotto alla sola variabile delle emissioni umane. Secondo le sue ricerche e le posizioni espresse durante i seminari sulle emergenze planetarie ad Erice e in giro per il mondo, il clima è regolato da motori energetici di scala cosmica. Egli amava ripetere che mentre l’uomo ha il dovere di non avvelenare il pianeta, non ha ancora la capacità matematica di prevedere con certezza come si evolverà la temperatura globale nei prossimi secoli, poiché le variabili naturali superano di gran lunga quelle antropiche.

L’insufficienza dei modelli matematici e la sfida all’IPCC

Uno dei punti di forza della competenza scientifica di Zichichi era la sua profonda conoscenza della fisica dei sistemi complessi. Egli ha sempre guardato con estremo scetticismo ai modelli utilizzati dall’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), criticandone la mancanza di una solida base matematica predittiva. In un intervento su Il Giornale del 3 febbraio 2007, intitolato emblematicamente “Il clima non è matematico“, Zichichi spiegava che per descrivere l’evoluzione del clima servirebbe un sistema di equazioni differenziali non lineari con un numero di parametri liberi talmente elevato da rendere ogni previsione a lungo termine priva di valore scientifico certo.

Egli sfidava i climatologi chiedendo provocatoriamente: “Quanti parametri liberi sono presenti nel vostro modello?“. Per Zichichi, se un modello ha troppi parametri arbitrari, può essere adattato per descrivere qualsiasi cosa, perdendo il suo potere di prova sperimentale. La sua critica non era un rifiuto della scienza del clima, ma un richiamo al metodo sperimentale: finché non esiste un’equazione del clima verificabile in laboratorio e capace di riprodurre fedelmente la storia climatica del passato, ogni conclusione sull’origine esclusivamente umana del riscaldamento globale rimaneva per lui una “congettura non provata“.

Chi oggi celebra la grandezza di Zichichi non può quindi ignorare la sua straordinaria eredità intellettuale e scientifica sul cambiamento climatico: sosteneva apertamente che il fatto che il clima stia cambiando in base all’attività umana fosse, appunto, una congettura.

Il ruolo del Sole e la ricerca sperimentale sulle varianti naturali

Nelle sue numerose pubblicazioni e interviste, Zichichi ha spesso citato dati scientifici legati all’attività solare e ai raggi cosmici come i veri motori delle variazioni termiche terrestri. In un’intervista rilasciata a HuffPost il 30 settembre 2019, lo scienziato ribadiva che il cambiamento climatico dipende dalle attività umane per una percentuale minima, stimata intorno al 5%. Il restante 95%, secondo le analisi presentate da Zichichi e dai suoi collaboratori alla World Federation of Scientists, sarebbe attribuibile a fenomeni naturali come i cicli solari, le variazioni dell’orbita terrestre e l’attività vulcanica sottomarina.

Zichichi sottolineava come la storia geologica della Terra avesse già conosciuto periodi di riscaldamento molto più intensi dell’attuale, avvenuti in epoche in cui l’attività industriale umana era del tutto assente. Egli citava spesso l’optimum climatico medievale o il periodo caldo romano come prove del fatto che il pianeta possiede dinamiche interne di autoregolazione termica indipendenti dalla concentrazione della CO₂. La sua competenza lo portava a considerare l’anidride carbonica non come un veleno, ma come “il cibo delle piante“, ricordando che senza di essa la vita basata sul carbonio non sarebbe possibile e che i livelli storici di questo gas sono stati molto più alti nel passato senza portare al collasso della biosfera.

Le dichiarazioni storiche e la battaglia contro l’inquinamento culturale

Zichichi ha combattuto con ardore quella che definiva la “Hiroshima culturale“, ovvero l’uso della scienza per scopi politici o ideologici. In una lettera aperta indirizzata idealmente a Greta Thunberg e pubblicata su vari quotidiani nel settembre 2019, lo scienziato esortava le nuove generazioni a studiare la matematica e la fisica prima di abbracciare slogan catastrofisti. Egli scriveva che attribuire all’uomo la responsabilità totale del clima è un atto di superbia scientifica, poiché presuppone che la nostra specie sia diventata più potente del Sole e delle forze della natura che governano il sistema solare.

L’eredità che lascia Zichichi è dunque una lezione di umiltà e di rigore scientifico. Egli non ha mai smesso di promuovere la “Scienza per la Pace”, sostenendo che le risorse economiche spese in politiche climatiche basate su modelli incerti dovrebbero essere dirottate verso la lotta all’inquinamento reale e tangibile: la depurazione delle acque, la gestione dei rifiuti, la protezione delle foreste e la transizione verso energie pulite basate su solide scoperte fisiche, come la fusione nucleare. Per Zichichi, la verità scientifica non si decide a maggioranza, ma attraverso l’esperimento galileiano, e la sua scomparsa priva il mondo di una delle voci più autorevoli in grado di ricordare questo principio fondamentale.

Il testamento di un gigante: la scienza oltre l’ideologia

Con la morte di Antonino Zichichi, la fisica perde un protagonista assoluto che ha saputo coniugare la ricerca dell’infinitamente piccolo con una visione cosmica della realtà. La sua eccelsa qualità scientifica non risiedeva solo nei suoi successi al CERN, ma nella sua capacità di restare un pensatore libero, capace di andare controcorrente se la logica lo richiedeva. Egli lascia un’Italia più consapevole dei propri talenti scientifici e un mondo della ricerca che dovrà fare i conti con le sue obiezioni matematiche ancora irrisolte.

Zichichi ci lascia l’immagine di uno scienziato che amava la Terra così tanto da volerla proteggere prima di tutto dalle bugie e dalle approssimazioni. Il suo lavoro a Erice continuerà a essere un faro per chi crede che la scienza debba essere un ponte tra i popoli e mai uno strumento di terrore psicologico. Tantomeno un dogma strumentalizzato dall’ideologia politica. La sua eredità sul cambiamento climatico rimarrà scolpita come un invito alla prudenza, allo studio e alla ricerca incessante della verità, l’unica forza capace di liberare l’uomo dalle ombre dell’ignoranza. A proposito, nella nostra società dell’ignoranza siamo pronti a scommettere che nelle prossime ore qualche laureato in scienze politiche alle università telematiche inizierà a definire Zichichi quale “negazionista” del cambiamento climatico.