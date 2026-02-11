Antonino Zichichi, venerdì a Erice lutto cittadino nel giorno dei funerali

Il Comune di Erice ha proclamato il lutto cittadino per venerdì 13 febbraio 2026, in occasione dei funerali di Antonino Zichichi, che si terranno a Roma alle ore 16.00. Per l’intera giornata del 13 febbraio le bandiere sugli edifici comunali saranno esposte a mezz’asta, quale segno di cordoglio e partecipazione della comunità ericina. Alle ore 16.00, in concomitanza con la celebrazione delle esequie, il Sindaco Daniela Toscano ha invitato gli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di rispetto, le parrocchie del territorio a far risuonare le campane, e le istituzioni scolastiche a osservare un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle lezioni.

“Come ho già avuto modo di sottolineare, la proclamazione del lutto cittadino non è un atto formale – dichiara il Sindaco Daniela Toscano -. È invece un modo per rendere grazie, per riconoscere ciò che il Professore Zichichi ha fatto per Erice, per la comunità scientifica e per tutti noi. Ha scelto questa città e l’ha resa un punto di riferimento internazionale, senza chiedere nulla in cambio. Fermarsi per qualche minuto, abbassare una saracinesca, ascoltare il suono delle campane o osservare un minuto di silenzio nelle scuole: si tratta di gesti semplici che hanno però un peso notevole. Ci aiutano a ricordare, a essere uniti, a sentirci parte di qualcosa di più grande, e a trasmettere alle nuove generazioni il valore del pensiero, della conoscenza e della responsabilità. Venerdì, anche se lontani, Erice sarà lì, unita nel rispetto e nella memoria di chi ha reso questa città ancora più grande“. Il Sindaco ha altresì comunicato che parteciperà ai funerali che si terranno a Roma presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica.