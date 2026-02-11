A Roma l’ultimo abbraccio ad Antonino Zichichi: aperta la camera ardente per il solenne saluto al grande scienziato | FOTO

Si sono aperte ufficialmente alle 15:00 di oggi pomeriggio a Roma, presso l’Arciconfraternita dei Siciliani di Santa Maria Odigitria, in via del Tritone 82, le porte della camera ardente dedicata ad Antonino Zichichi, il celebre fisico e divulgatore scientifico che ha segnato profondamente la storia della cultura italiana e internazionale. Dopo l’annuncio della sua scomparsa, che avantieri lunedì 9 febbraio ha suscitato un vasto cordoglio in tutto il mondo accademico e istituzionale, la giornata di oggi segna il momento del dolore collettivo e del ringraziamento per una vita interamente dedicata alla ricerca della verità e alla comprensione delle leggi fondamentali dell’universo. Il feretro, è stato accolto da un silenzio carico di rispetto, rotto solo dal sommesso viavai dei primi cittadini e colleghi accorsi per un’ultima preghiera e un gesto di vicinanza.

Le immagini che giungono in diretta mostrano una sala avvolta in un’atmosfera di profonda solennità, dove la salma di Zichichi riposa circondata da omaggi floreali. Il flusso costante di persone conferma quanto la figura di Zichichi fosse trasversale, capace di parlare sia agli esperti dei laboratori del CERN che al grande pubblico attraverso i suoi innumerevoli libri e interventi televisivi. Molti dei presenti si soffermano davanti alla salma per un istante di riflessione, ricordando non solo il grande scienziato che ha esplorato i segreti della materia subnucleare, ma anche l’uomo che ha saputo difendere con forza l’armonia tra fede e ragione. La camera ardente resterà aperta fino alle 19:30, permettendo a chiunque lo desideri di rivolgere un ultimo pensiero a una mente brillante che ha saputo rendere la scienza un patrimonio accessibile a tutti.

Sarà possibile tributare l’ultimo saluto a Zichichi anche nei prossimi due giorni, sempre presso l’Arciconfraternita dei Siciliani di Santa Maria Odigitria, in via del Tritone 82 a Roma:

Giovedì: 10.00 – 19.30

10.00 – 19.30 Venerdì: 10.00 – 14.00

Questo momento di estremo saluto rappresenta il preludio alla cerimonia funebre che si terrà nel pomeriggio di venerdì 13 febbraio, alle ore 16.00 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica. Il clima di oggi è di grande compostezza, ma si percepisce chiaramente l’eredità immensa che Zichichi lascia al Paese. La sua scomparsa chiude un’epoca della fisica italiana, ma la partecipazione popolare visibile in queste ore dimostra che il suo insegnamento e la sua passione per la conoscenza rimarranno vivi nelle future generazioni di ricercatori. Le autorità presenti hanno ribadito come la giornata odierna sia dedicata esclusivamente al raccoglimento, in attesa che venerdì l’Italia intera possa tributargli i funerali solenni già annunciati nelle scorse ore.