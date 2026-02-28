Arriva una Luna di Sangue imperdibile, poi ci sarà una “pausa”

Il 3 marzo 2026 la Luna piena – tradizionalmente chiamata “Worm Moon” – offrirà uno degli spettacoli astronomici più suggestivi degli ultimi anni: una eclissi totale di Luna che durerà quasi un’ora di totalità e oltre 5 ore complessive. Per 58 minuti e 18 secondi il nostro satellite naturale entrerà completamente nell’ombra più scura della Terra, tingendosi di una tonalità rosso-rame che le fa guadagnare il nome “Blood Moon”, “Luna di Sangue“.

Il fenomeno sarà visibile soprattutto dall’Asia orientale, dall’Australia, dall’Oceano Pacifico e dalla parte occidentale del Nord America. C’è un motivo in più per non perderlo: dopo questa eclissi, la Luna non tornerà completamente immersa nell’ombra terrestre per ben 34 mesi, inaugurando una lunga pausa nelle eclissi totali che terminerà solo alla fine del 2028.

Cos’è un’eclissi lunare (totale, parziale e penombrale)

Un’eclissi di Luna avviene quando la Luna piena attraversa l’ombra proiettata dalla Terra nello Spazio. Questa ombra ha 2 zone principali:

Penombra : la parte esterna e più chiara, dove la luce solare è solo parzialmente bloccata;

: la parte esterna e più chiara, dove la luce solare è solo parzialmente bloccata; Ombra: la regione centrale, più scura, dove la luce diretta del Sole è completamente schermata.

A seconda di come la Luna attraversa queste zone, si verificano 3 tipi di eclissi:

Eclissi lunare totale : l’intera Luna entra nell’ombra. La luce che la illumina arriva filtrata dall’atmosfera terrestre, che disperde le lunghezze d’onda blu e lascia passare quelle rosse, colorando la superficie lunare di rosso (immagine di seguito);

: l’intera Luna entra nell’ombra. La luce che la illumina arriva filtrata dall’atmosfera terrestre, che disperde le lunghezze d’onda blu e lascia passare quelle rosse, colorando la superficie lunare di rosso (immagine di seguito); Eclissi lunare parziale : solo una parte della Luna entra nell’umbra, e si vede l’ombra terrestre avanzare sul disco lunare;

: solo una parte della Luna entra nell’umbra, e si vede l’ombra terrestre avanzare sul disco lunare; Eclissi penombrale: la Luna passa solo nella penombra, perdendo leggermente luminosità ma senza cambiamenti spettacolari.

Una eclissi totale include tutte queste fasi e può durare circa 5 ore dall’inizio alla fine.

L’eclissi del 3 marzo 2026: cosa aspettarsi nel cielo

Durante l’evento del 3 marzo 2026 la Luna entrerà appena completamente nell’ombra terrestre, con una magnitudine di circa 1,15. Questo significa che il satellite non attraverserà profondamente l’ombra, quindi il colore potrebbe apparire più rame o rosso chiaro piuttosto che rosso scuro intenso.

Nonostante questo dettaglio tecnico, l’effetto visivo sarà notevole: il cielo notturno – normalmente schiarito dalla luminosità della Luna piena – diventerà improvvisamente più scuro, permettendo di vedere molte più stelle attorno al disco lunare oscurato. L’intero fenomeno durerà 5 ore e 38 minuti, incluse le lunghe fasi parziali prima e dopo la totalità.

Perché dopo il 2026 ci sarà una “pausa” nelle eclissi totali

L’assenza di eclissi totali per alcuni anni non è insolita. Il motivo è geometrico: l’orbita della Luna è inclinata di circa 5 gradi rispetto all’orbita della Terra attorno al Sole. Di conseguenza, nella maggior parte dei pleniluni la Luna passa sopra o sotto il cono d’ombra terrestre.

Le eclissi possono verificarsi solo durante specifiche stagioni delle eclissi, che avvengono circa ogni 6 mesi quando il Sole si trova vicino ai nodi dell’orbita lunare. Anche in queste finestre, però, non sempre si ottiene una perfetta allineamento per una totalità completa: spesso la Luna sfiora solo la penombra o entra parzialmente nell’ombra.

Le eclissi che vedremo tra il 2026 e il 2028

Durante la pausa dalle eclissi totali, il cielo continuerà comunque a offrire alcuni eventi interessanti, anche se meno spettacolari:

28 agosto 2026 – eclissi lunare parziale profonda (circa il 93% della Luna entra nell’umbra)

– eclissi lunare parziale profonda (circa il 93% della Luna entra nell’umbra) 20 febbraio 2027 – eclissi penombrale

– eclissi penombrale 18 luglio 2027 – eclissi penombrale

– eclissi penombrale 17 agosto 2027 – eclissi penombrale

– eclissi penombrale 12 gennaio 2028 – eclissi parziale poco profonda

– eclissi parziale poco profonda 6 luglio 2028 – eclissi parziale (circa il 39% della Luna nell’ombra)

Il grande ritorno: 3 eclissi totali in un anno

La lunga attesa terminerà alla fine del 2028, quando l’allineamento tra Terra, Sole e Luna tornerà favorevole. Il calendario astronomico regalerà allora una sequenza spettacolare di eclissi totali:

31 dicembre 2028 – eclissi totale di Luna visibile da Africa, Europa, Asia, Australia, Canada e Alaska (totalità di circa 71 minuti)

– eclissi totale di Luna visibile da Africa, Europa, Asia, Australia, Canada e Alaska (totalità di circa 71 minuti) 26 giugno 2029 – eclissi totale visibile dalle Americhe e parte di Europa e Africa (totalità fino a 102 minuti)

– eclissi totale visibile dalle Americhe e parte di Europa e Africa (totalità fino a 102 minuti) 20 dicembre 2029 – eclissi totale osservabile da gran parte del pianeta

In altre parole, dopo una pausa di quasi 3 anni, il cielo passerà da un periodo “silenzioso” a uno dei momenti più ricchi di eclissi lunari spettacolari del decennio.