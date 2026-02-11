Auto, l’Ue impone dazi aggiuntivi sui veicoli elettrici importati prodotti in Cina

La Commissione Europea ha imposto dei dazi aggiuntivi sui veicoli elettrici importati prodotti in Cina dal 2024, sebbene, in base alle norme dell’Unione Europea, i produttori di automobili ora possano negoziare delle esenzioni tariffarie per singoli modelli elettrici importati dalla Cina. Questo mese la Commissione europea ha approvato, in una prima mossa di questo tipo, una richiesta del marchio Cupra di Volkswagen di esentare il suo SUV coupé Tavascan, prodotto in Cina, dai dazi all’importazione in cambio di un prezzo minimo e di un modello con quota annuale.

Secondo la Camera di Commercio cinese presso l’Unione europea, le case cinesi stanno valutando la possibilità di richiedere degli accordi simili per i modelli elettrici che intendono spedire in Europa. L’UE in precedenza aveva ridotto i dazi finali proposti sulle auto Tesla prodotte in Cina e aveva leggermente ridotto le tariffe per gli altri produttori, dopo aver preso in considerazione le osservazioni presentate dalle aziende in un’indagine anti-sovvenzioni.