Azerbaigian, l’Italia primo importatore di petrolio nel mese di gennaio

Nel mese di gennaio 2026 l’Azerbaigian ha esportato 2,643 milioni di tonnellate di petrolio greggio e prodotti petroliferi, per un valore complessivo superiore a 1,238 miliardi di dollari. Secondo il Comitato doganale statale dell’Azerbaigian, in termini di valore l’indicatore è diminuito di 665 milioni di dollari Usa, pari a meno 34,9% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nello stesso tempo, le esportazioni in volume fisico sono aumentate di 818 mila tonnellate, pari a più 23,6%. Nel mese di gennaio l’Italia si è classificata al primo posto tra gli importatori di petrolio azero con 1,848 milioni di tonnellate per 861,7 milioni di dollari. Seguono Romania con 197,1 mila tonnellate per 93,7 milioni di dollari e Portogallo con 93,6 mila tonnellate per oltre 44,3 milioni di dollari.