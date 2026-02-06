Brasile e Germania lanciano l’acciaio verde: parte il progetto congiunto sull’idrogeno rinnovabile

Brasile e Germania rafforzano la cooperazione industriale e climatica con un progetto congiunto per la produzione di acciaio a basse emissioni tramite idrogeno verde. La partnership è stata siglata da Axia Energia (ex Eletrobras) e l’agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (Giz). L’iniziativa prevede la realizzazione della prima unità di questo tipo in Brasile. L’obiettivo è sviluppare, su scala commerciale, un modello produttivo capace di ridurre l’impiego di combustibili fossili lungo l’intera filiera siderurgica. Il progetto include l’installazione di una centrale di idrogeno verde con capacità fino a 10 megawatt, alimentata da fonti rinnovabili come solare, eolico e idroelettrico.

L’energia prodotta sarà utilizzata per l’elettrolisi dell’acqua, che separa idrogeno e ossigeno, con l’idrogeno destinato a sostituire, in tutto o in parte, carbone e gas naturale nei processi di fabbricazione dell’acciaio. Oltre all’impianto, la collaborazione prevede il rafforzamento delle infrastrutture del settore, programmi di formazione professionale e lo sviluppo di metodologie per la certificazione dell’acciaio a basse emissioni.