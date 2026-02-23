Bufera di NEVE storica travolge gli USA: oltre 80cm e record storico nel Rhode Island, 600mila persone al buio e prime vittime. La diretta dalla East Coast

AGGIORNAMENTI

Trasporti in tilt e scuole chiuse I pendolari di New York e dintorni hanno risentito della situazione. A New York City, diverse linee della metropolitana hanno riportato gravi ritardi, mentre la Long Island Rail Road è stata completamente sospesa fino a nuovo avviso. Alcuni treni pendolari Metro-North tra New York City e la sua periferia hanno subito ritardi fino a un’ora. La New Jersey Transit ha sospeso i servizi di autobus e treni “fino a nuovo avviso“. Oggi sono rimasti chiusi diversi monumenti e istituzioni culturali, tra cui il Museum of Modern Art di New York e il Cimitero Nazionale di Arlington a Washington, D.C. Gli spettacoli di Broadway sono stati cancellati domenica sera. New York City e Boston hanno annullato le lezioni nelle scuole pubbliche per oggi, mentre Philadelphia è passata alla didattica online. Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, l’ha definita “la prima giornata di neve vecchio stile dal 2019“. Ma le lezioni riprenderanno in presenza domani, ha annunciato.

In Rhode Island si toccano i 90cm di neve Almeno una località del New England ha registrato 90cm di neve a causa di questa bufera di neve. La mappa delle nevicate del National Weather Service mostra che questo pomeriggio un osservatore a sud-est di Warwick, Rhode Island, ha registrato 91,4cm di neve.

Danni e blackout in Massachusetts: divieto di viaggio in tre contee La neve sta cadendo copiosa in Massachusetts e Rhode Island, mentre la bufera di neve si sposta verso est. La Governatrice del Massachusetts, Maura Healey, ha dichiarato in una conferenza stampa di aver istituito un divieto di viaggio in tre contee lungo la costa meridionale e a Cape Cod, le più colpite. I danni in Massachusetts sembrano peggiorare. Le autorità hanno dichiarato in una conferenza stampa di prevedere che gli effetti della bufera di neve continueranno fino a domani mattina. Finora, si contano alberi e linee elettriche abbattuti e auto bloccate, ha dichiarato Dawn Brantley, direttrice della gestione delle emergenze dello stato. “Per la sicurezza di tutti, preghiamo e chiediamo a tutti di non circolare sulle strade in modo che le squadre possano uscire e fare ciò che devono fare”, ha dichiarato la Governatrice Healey. “Vi faremo sapere quando potrete tornare sulle strade”. Le autorità del Massachusetts hanno chiesto alla popolazione di lavorare da casa nella giornata di domani, se possibile, per mantenere le strade libere per la rimozione della neve e il ripristino dell’elettricità. Circa 350 veicoli sono rimasti bloccati in tutto lo stato durante la tempesta. “Dobbiamo riuscire a sgomberare la neve il più rapidamente possibile, in modo da poter ripristinare la corrente elettrica il prima possibile“, ha dichiarato la Governatrice. Healey ha affermato che ci sono circa 290.000 interruzioni di corrente in Massachusetts. “Il ripristino della corrente elettrica è stato rallentato dalle condizioni meteorologiche”, ha affermato, sottolineando che i forti venti e i grandi cumuli di neve sulle strade hanno ostacolato le operazioni.

Interruzioni di corrente per oltre 644.000 clienti Secondo PowerOutage.US, le interruzioni di corrente causate dalla tempesta di neve stanno attualmente interessando un totale di 644.062 clienti nel Nord-Est degli USA. Le interruzioni sono causate dalla caduta di pali della luce e alberi a causa delle raffiche di vento di forza uragano. Gli stati con il maggior numero di interruzioni sono il Massachusetts, con 291.045, e il New Jersey con 132.964. Nella contea di Barnstable, sulla costa del Massachusetts, 156.000 clienti sono al buio su un totale di 182.000 clienti (abitazioni e aziende) al momento.

Oltre 5600 voli cancellati Alle 12:30 locali, oltre 5.600 voli in partenza o in arrivo dagli Stati Uniti sono stati cancellati, secondo il servizio di tracciamento online FlightAware. Centinaia di altri voli hanno subito ritardi. L’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York e l’aeroporto LaGuardia hanno registrato il maggior numero di cancellazioni, seguiti dagli aeroporti di Boston, Newark, New Jersey, Philadelphia e Washington, D.C. Anche l’aeroporto internazionale T.F. Green del Rhode Island ha annunciato la sospensione temporanea di tutte le sue operazioni aeroportuali. Oltre 4.000 voli statunitensi erano stati precedentemente cancellati ieri. E oltre 1.700 voli programmati per domani sono già stati tagliati, con disagi che potrebbero continuare ad aumentare. La Federal Aviation Administration ha esortato i viaggiatori a monitorare gli aggiornamenti e a verificare con le compagnie aeree e gli aeroporti lo stato dei loro voli.

La più grande singola tempesta di neve nella storia del Rhode Island Questa bufera di neve è ufficialmente la più grande singola tempesta di neve nella storia del Rhode Island, secondo il National Weather Service, che ha dichiarato che all’aeroporto internazionale T.F. Green sono caduti 83,3cm di neve alle 13:00 di lunedì. Il record precedente era stato stabilito nella bufera di neve del febbraio 1978, quando ne caddero 72,6cm.

Alcuni dati: oltre 80cm di neve in Rhode Island Ecco una selezione dei dati preliminari sulle precipitazioni nevose rilevati dai siti ufficiali di rilevamento nell’area alle ore 13:00 locali: 83,3cm : Aeroporto Internazionale di Green, Rhode Island

: Aeroporto Internazionale di Green, Rhode Island 68,8cm : Newark, New Jersey

: Newark, New Jersey 56,4cm : Aeroporto LaGuardia, New York

: Aeroporto LaGuardia, New York 51,6cm : Mount Holly, New Jersey

: Mount Holly, New Jersey 50,3cm : Aeroporto Internazionale John F. Kennedy, New York

: Aeroporto Internazionale John F. Kennedy, New York 50cm : Central Park, New York

: Central Park, New York 43cm : Atlantic City, New Jersey

: Atlantic City, New Jersey 36,6cm : Aeroporto Internazionale di Boston Logan, Massachusetts

: Aeroporto Internazionale di Boston Logan, Massachusetts 35,6cm: Aeroporto Internazionale di Philadelphia, Pennsylvania

50cm di neve caduti a Central Park a New York Zohran Mamdani, sindaco di New York, ha dichiarato durante una conferenza stampa che sembra che il peggio della tempesta sia passato, sebbene New York rimanga in stato di emergenza e viaggiare rimanga pericoloso. Il sindaco Mamdani ha esortato tutti a rimanere in casa per la propria sicurezza. Ha sottolineato che questa mattina la città ha schierato oltre 800 spalatori di emergenza e che Staten Island è stata la zona più colpita. Secondo gli ultimi dati, New York City ha finora accumulato 50cm di neve a Central Park, rendendo questa una delle prime 10 tempeste di neve per la città, con i record che risalgono al 1869. Si è appena piazzata al nono posto, superando i 48cm caduti tra il 26 e il 27 gennaio 2011. È ancora a 20cm di distanza dai quantitativi più alti registrati durante la bufera di neve del 22-24 gennaio 2016, che raggiunsero i 70cm. Intanto, la neve continua a cadere. Nel pomeriggio di oggi, il Dipartimento Parchi di New York City ha ricevuto 343 segnalazioni di alberi caduti, secondo un portavoce dell’agenzia, ma non è chiaro se alcune di queste segnalazioni si riferiscano agli stessi incidenti. Si prevede che le squadre forestali del Dipartimento lavorino in turni di 12 ore al giorno per rimuovere gli alberi danneggiati e i detriti causati dalla tempesta.

Due vittime nel Maryland collegate alla tempesta La tempesta si è rivelata mortale nella contea di Calvert, nel Maryland, dove domenica pomeriggio due persone sono morte e un’altra è rimasta gravemente ferita. L’ufficio dello sceriffo locale ha dichiarato che un albero, cadendo, ha colpito un veicolo. “Le strade della zona sono attualmente insidiose e pericolose”, ha dichiarato l’ufficio dello sceriffo della contea di Calvert all’ora dell’incidente. “Per la vostra sicurezza e quella dei primi soccorritori, vi preghiamo di non viaggiare se non in caso di assoluta necessità”.

La bufera di neve ha portato oltre 60cm di neve e venti da uragano, oltre 600mila utenti al buio La bufera di neve ha portato oltre 60cm di neve in quattro stati, insieme a raffiche di vento pari o superiori a quelle da uragano (venti sostenuti a 120km/h), evidenzia AccuWeather. A Remsenburg (New York), sono caduti 70cm di neve, mentre a Swansea (Massachusetts) e Cranston (Rhode Island) ne sono caduti 67cm. Moonacie (New Jersey) ne ha registrati 61cm. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 133km/h a Nantucket e i 124km/h a Wellfleet, nel Massachusetts. Raffiche fino a 119km/h sono state registrate a Gosnold (Massachusetts) e Kingstown (Rhode Island). A mezzogiorno (ora locale), 657.000 utenti erano senza corrente elettrica a causa dei forti venti, di cui 284.000 in Massachusetts, secondo PowerOutage.US. Storica tempesta di neve a New York: le immagini da Brooklyn

New York paralizzata dalla neve La città di New York risulta paralizzata dalla neve, con oltre 40cm caduti in meno di 24 ore. Più di 3mila voli cancellati negli aeroporti di Newark, LaGuardia e Jfk. Divieto di traffico per i mezzi privati a Manhattan. Chiuse le scuole e migliaia di attività pubbliche e private. Chiuso anche il Palazzo di Vetro, sede dell’ONU. Sospesi i collegamenti ferroviari tra New York e Boston. Le autorità locali in molte zone hanno bloccato i servizi bus e invitato la popolazione a restare a casa. La situazione meteo non migliorerà nelle prossime ore. Solo domani dovrebbe rientrare l’emergenza. New York sferzata da una storica tempesta di neve La tempesta di neve infuria su New York Gli effetti della tempesta di neve a New York

Accumuli di almeno 60cm in 21 località Nella tarda mattinata locale di oggi, 21 città e paesi di New Jersey, New York, Rhode Island e Massachusetts avevano registrato almeno 60cm di neve accumulata, secondo il National Weather Service. Il totale più alto è stato registrato a Remsenburg-Speonk, località sulla costa meridionale della parte orientale di Long Island, dove si erano accumulati 70cm.

18 città del Nord-Est hanno raggiunto lo stato di blizzard Secondo AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, i seguenti aeroporti hanno soddisfatto la definizione ufficiale di blizzard (bufera di neve) questa mattina nel Nord-Est degli USA: Massachusetts : Bedford, Boston, Beverly, Chatham, Falmouth, Hyannis e Worcester.

: Bedford, Boston, Beverly, Chatham, Falmouth, Hyannis e Worcester. Rhode Island : Block Island, Westerly, Providence, Pawtucket e Newport.

: Block Island, Westerly, Providence, Pawtucket e Newport. New Jersey : Newark e Teterboro.

: Newark e Teterboro. Connecticut : Bridgeport, New Haven e Groton.

: Bridgeport, New Haven e Groton. New York: Islip. Sebbene le tempeste di neve siano spesso definite blizzard quando si verificano condizioni estreme, ci sono criteri rigorosi che devono verificarsi per soddisfare le vere condizioni di bufera di neve, spiega AccuWeather. Una bufera di neve è definita come una tempesta che porta venti sostenuti o raffiche di vento di 56km/h o più e una visibilità inferiore a 400 metri per tre ore consecutive.

Il New Jersey estende le restrizioni di viaggio mentre persistono condizioni di bufera di neve "storiche" Le restrizioni di viaggio in tutto lo Stato continueranno fino a mezzogiorno locale di oggi, a causa del persistere delle condizioni di bufera di neve in tutto il New Jersey. “New Jersey, siamo ancora nel mezzo di una tempesta storica”, ha dichiarato il Governatore Mikie Sherrill. Lo stato di emergenza rimane in vigore per tutte le 21 contee. “Condizioni di bufera di neve, forti nevicate e forti venti stanno creando condizioni di viaggio estremamente pericolose”, ha detto Sherrill. “Vi preghiamo di non circolare sulle strade”. I servizi ferroviari, di autobus, di metropolitana leggera e Access Link del NJ TRANSIT rimangono sospesi fino a nuovo avviso. Le telecamere del Dipartimento dei Trasporti del New Jersey mostrano che, per la maggior parte, i residenti stanno rispettando il divieto di circolazione sulla Garden State Parkway e che le strade innevate sono in gran parte sgombre.