Cade per 50 metri lungo un pendio ghiacciato: escursionista soccorso in elicottero nel Pordenonese

Intervento di soccorso questa mattina, tra le 10 e le 11.30, per un escursionista pordenonese di 44 anni caduto per una cinquantina di metri lungo un pendio ghiacciato nel bosco sotto la Pala d’Altri, a quota 1.250 metri, mentre percorreva il sentiero 987, a Montereale Valcellina (Pordenone). L’allarme al Nue112 è stato lanciato dai compagni di escursione. La Sores ha attivato la stazione di Maniago del Soccorso Alpino e l’elisoccorso regionale, impossibilitato però a intervenire per la nebbia. È stato quindi attivato Falco da Pieve di Cadore (Belluno).

Il tecnico di elisoccorso è stato verricellato per circa 20 metri, ha raggiunto l’infortunato – che ha riportato un trauma alla caviglia non grave – e lo ha recuperato con il triangolo di evacuazione, trasportandolo all’ospedale di Belluno. I soccorritori di Maniago hanno assistito i compagni di escursione nella fase di rientro a valle.