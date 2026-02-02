Calabria, la Sila è sommersa dalla neve: accumuli superiori ai 2 metri, strade ancora bloccate | FOTOGALLERY

Eccezionali nevicate sulle montagne della Sila. L’ultima ondata di maltempo, nel corso del fine settimana, ha portato tanta neve soprattutto sulla Sila cosentina. Accumuli significativi sono stati registrati nel territorio di San Giovanni in Fiore dove a Pettinascura, in alcuni punti, la neve raggiunge i 130cm di altezza e si tratta di accumuli non spinti dal vento. Ai bordi stradali la neve supera anche i 2 metri in più punti.

A valle la neve ha creato problemi soprattutto per la caduta di alberi su strade e linee elettriche. Risulta ancora non transitabile la Sp 207 della valle del Neto per caduta alberi mentre oggi la Sp 208 è stata resa transitabile grazie al gran lavoro della Provincia di Cosenza. Le immagini dell’abbondante nevicata sulla zona di Spina – Pettinascura e Scrofa, tra i comuni di San Giovanni in Fiore e Longobucco, nel Parco Nazionale della Sila (nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo), ci sono state fornite dal nostro affezionato e sempre attivo collaboratore Gianluca Congi, grande studioso, protettore e conoscitore dei monti della Sila.