Carnevale 2026, vacanze record: il calendario con le date delle scuole chiuse

Per gli studenti italiani si avvicina uno dei momenti più attesi dell’anno scolastico: la pausa per le festività di Carnevale. Nel 2026, la combinazione tra calendari regionali e festività nazionali permetterà a molti ragazzi di beneficiare di stop prolungati dalle lezioni, con punte che in alcuni territori arrivano a coprire oltre una settimana consecutiva. La variabilità delle date dipende, come di consueto, dalle decisioni autonome dei singoli enti regionali che, pur convergendo nel periodo centrale di febbraio, scelgono durate e modalità differenti per la sospensione delle attività didattiche.

Il caso più eclatante è quello della Provincia autonoma di Bolzano, dove il calendario scolastico prevede una vera e propria “settimana bianca” che permetterà agli studenti di restare a casa per ben nove giorni consecutivi. Altrove, la maggior parte delle regioni ha optato per un ponte che include il Martedì Grasso, garantendo almeno tre o quattro giorni di riposo grazie all’unione con il fine settimana precedente. In Lombardia, persiste la tradizionale distinzione tra il rito romano e quello ambrosiano; quest’ultimo, tipico della zona di Milano e di alcune diocesi limitrofe, sposta i festeggiamenti e la chiusura delle scuole alla fine della settimana successiva, portando i ragazzi in vacanza proprio mentre i coetanei del resto d’Italia saranno già rientrati in classe.

Di seguito riportiamo il dettaglio delle chiusure previste dai calendari regionali ufficiali e dalle integrazioni degli uffici scolastici per il Carnevale 2026:

Abruzzo : lunedì 16 e martedì 17 febbraio;

: lunedì 16 e martedì 17 febbraio; Basilicata : lunedì 16 e martedì 17 febbraio;

: lunedì 16 e martedì 17 febbraio; Campania : lunedì 16 e martedì 17 febbraio;

: lunedì 16 e martedì 17 febbraio; Friuli Venezia Giulia : da lunedì 16 a mercoledì 18 febbraio compresi;

: da lunedì 16 a mercoledì 18 febbraio compresi; Liguria : lunedì 16 e martedì 17 febbraio;

: lunedì 16 e martedì 17 febbraio; Lombardia : lunedì 16 e martedì 17 febbraio (rito romano), mentre a Milano e zone a rito ambrosiano le scuole chiudono venerdì 20 e sabato 21 febbraio;

: lunedì 16 e martedì 17 febbraio (rito romano), mentre a e zone a rito ambrosiano le scuole chiudono venerdì 20 e sabato 21 febbraio; Molise : lunedì 16 e martedì 17 febbraio;

: lunedì 16 e martedì 17 febbraio; Piemonte : da sabato 14 febbraio a martedì 17 febbraio compresi;

: da sabato 14 febbraio a martedì 17 febbraio compresi; Sardegna : martedì 17 febbraio;

: martedì 17 febbraio; Umbria : lunedì 16 e martedì 17 febbraio;

: lunedì 16 e martedì 17 febbraio; Valle d’Aosta : da lunedì 16 febbraio a mercoledì 18 febbraio compresi;

: da lunedì 16 febbraio a mercoledì 18 febbraio compresi; Veneto : da lunedì 16 febbraio a mercoledì 18 febbraio compresi;

: da lunedì 16 febbraio a mercoledì 18 febbraio compresi; Provincia di Bolzano : da sabato 14 febbraio a domenica 22 febbraio;

: da sabato 14 febbraio a domenica 22 febbraio; Provincia di Trento: da lunedì 16 febbraio a mercoledì 18 febbraio compresi.

Nelle regioni dove il calendario regionale non prevede una chiusura specifica, come Toscana, Lazio o Sicilia, è opportuno ricordare che i singoli istituti possono comunque decidere di sospendere le lezioni avvalendosi della propria autonomia scolastica, deliberando giorni di “ponte” extra. La data mobile del Carnevale è legata a quella della Pasqua, che nel 2026 si celebrerà domenica 5 aprile. Di conseguenza, il periodo culminante dei festeggiamenti si colloca tra il Giovedì Grasso (12 febbraio) e il Martedì Grasso (17 febbraio), quest’ultimo ufficialmente l’ultimo giorno prima dell’inizio della Quaresima con il Mercoledì delle Ceneri.