Chevron avvia l’esplorazione di gas offshore in Grecia

Una nuova fase dell’esplorazione energetica nel Mediterraneo è iniziata con la firma di diversi contratti tra la Grecia e un consorzio composto da Chevron Corporation e Helleniq Energy per l’esplorazione di gas offshore. Il governo di Atene ha annunciato lunedì che i lavori di esplorazione saranno condotti in diverse aree offshore a sud dell’isola di Creta e nella penisola del Peloponneso. A livello internazionale, la firma dei contratti è vista come un segno di più strette relazioni di politica energetica tra Atene e Washington. Gli Stati Uniti cercano da tempo una presenza più forte nella regione, sia attraverso la partecipazione a progetti di produzione sia attraverso la fornitura di gas naturale liquefatto (Gnl) al mercato europeo.

Gli ambienti governativi di Atene affermano che gli accordi sono in linea con il riorientamento strategico della politica energetica europea, con l’Unione Europea che persegue l’obiettivo di diventare ampiamente indipendente dal gas naturale russo entro la fine del 2027.