Ciclone Harry, oggi il Ministro Antonio Tajani in Sicilia

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani riceverà questa mattina a Palazzo d’Orléans il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani. “A seguito degli eventi calamitosi che hanno gravemente colpito la Sicilia nei giorni scorsi, la Farnesina sta infatti coordinando un pacchetto di misure a sostegno delle aziende esportatrici o appartenenti alla filiera export, volto a compensare i danni subiti e favorire una pronta ripresa dell’attività verso l’estero“, spiega Palazzo d’Orleans. La delegazione guidata dal Ministro incontrerà i rappresentanti delle comunità imprenditoriali locali per illustrare gli strumenti di supporto offerti alle imprese dei territori colpiti.