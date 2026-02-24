Ciclone sulla capitale russa: la nevicata su Mosca vista dallo Spazio | FOTO

Una nuova nevicata ha colpito Mosca, riportando condizioni tipicamente invernali sulla capitale russa. Il fenomeno è legato al transito di un ciclone che sta attraversando la regione, provocando precipitazioni diffuse e un calo delle temperature. A documentare l’evento da un punto di vista privilegiato sono state le immagini dallo Spazio diffuse dall’agenzia spaziale russa Roscosmos. Le riprese satellitari, realizzate dai satelliti meteorologici Elektro-L e Arktika-M, mostrano chiaramente l’estesa copertura nuvolosa associata al sistema ciclonico che interessa la capitale e le aree circostanti.

Il monitoraggio satellitare consente agli specialisti di seguire con precisione l’evoluzione del ciclone e di analizzare l’intensità delle nevicate. Questi dati risultano essenziali per affinare le previsioni meteo e per comprendere meglio il comportamento delle perturbazioni invernali che colpiscono le grandi metropoli.