Clima, allarme era glaciale in Europa: il blocco della Corrente del Golfo è sempre più vicino

L’equilibrio climatico del nostro continente è appeso a un filo invisibile che scorre nelle profondità dell’oceano. Una recente e approfondita inchiesta pubblicata dal Washington Post il 15 febbraio 2026, a firma della giornalista scientifica Kasha Patel mette in luce i rischi imminenti legati al possibile collasso della Corrente del Golfo, parte integrante della cosiddetta Circolazione Meridionale Atlantica nota come AMOC. Gli scienziati del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), monitorando costantemente la corrente della Florida, hanno rilevato segnali inquietanti che suggeriscono un indebolimento strutturale del sistema. Sebbene il cinema abbia romanzato scenari da era glaciale istantanea, la realtà scientifica descrive un processo più lento ma altrettanto devastante per l’economia e la sicurezza dell’area mediterranea ed europea.

Il cuore scientifico della notizia riguarda la revisione dei dati storici raccolti tramite i cavi sottomarini negli Stretti della Florida da Ryan Smith, oceanografo del NOAA impegnato nel monitoraggio diretto della Corrente della Florida, e Denis Volkov, ricercatore presso l’AOML (Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory), esperto di dinamiche oceaniche e tra i principali autori degli studi che hanno recentemente aggiornato i calcoli sulla forza della corrente. Gli studi di Volkov e colleghi (spesso pubblicati su riviste come Nature Communications) hanno corretto alcune sovrastime precedenti sulla velocità di indebolimento della corrente, fornendo un quadro più preciso ma comunque allarmante sulla stabilità dell’AMOC.

Il motore dell’Atlantico sta rallentando

La Corrente del Golfo funge da vero e proprio termosifone per l’Europa, trasportando calore dalle regioni tropicali verso il Nord Atlantico. Questo meccanismo, che permette a città come Roma o Parigi di godere di temperature miti rispetto alle medesime latitudini americane, è alimentato dalla differenza di temperatura e salinità dell’acqua. Tuttavia, il cambiamento climatico sta immettendo enormi quantità di acqua dolce derivante dallo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia, diluendo il sale e impedendo alle acque fredde di inabissarsi. Questo inceppamento del motore oceanico non è più solo una proiezione teorica, ma un fenomeno osservato direttamente dai ricercatori che operano negli stretti della Florida.

Le conseguenze per l’Italia e l’Europa

Un eventuale fermo dell’AMOC avrebbe effetti paradossali e catastrofici. Mentre il pianeta continua a surriscaldarsi a causa delle emissioni di gas serra, l’Europa potrebbe trovarsi ad affrontare inverni eccezionalmente rigidi e un calo drastico delle temperature medie. Per l’Italia, questo scenario si tradurrebbe in una maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi e in una modifica sostanziale dei regimi delle piogge, con gravi ripercussioni sull’agricoltura e sulla disponibilità idrica. Inoltre, il rallentamento della corrente causerebbe un rapido innalzamento del livello del mare lungo le coste atlantiche, con riflessi indiretti ma significativi anche sulla stabilità dei bacini chiusi come il Mar Mediterraneo.

Un punto di non ritorno sempre più vicino

Le stime più recenti citate dagli esperti indicano una probabilità di collasso vicina al 25% entro questo secolo, anche se dovessimo riuscire a rispettare gli obiettivi degli accordi internazionali sul clima. Il dato più allarmante riguarda però la tempistica: alcuni modelli suggeriscono che il cosiddetto “tipping point” o punto di non ritorno potrebbe essere raggiunto nei prossimi 10 o 20 anni. Nazioni come l’Islanda hanno già inserito questo rischio nei propri protocolli di sicurezza nazionale, trattandolo non più come una remota ipotesi ambientale, ma come una minaccia esistenziale alla stabilità sociale ed economica.

La sfida del monitoraggio globale

Nonostante la gravità della situazione, la comunità scientifica sottolinea la necessità di potenziare le osservazioni dirette. Comprendere se l’attuale indebolimento sia parte di una variabilità naturale o una conseguenza irreversibile del riscaldamento globale è la sfida del decennio. La tecnologia attuale permette di misurare velocità e salinità con precisione millimetrica, ma serve uno sforzo corale dei governi per finanziare la ricerca oceanografica a lungo termine. Solo attraverso una comprensione profonda delle correnti dell’oceano Atlantico potremo sperare di mitigare gli impatti di una trasformazione che potrebbe riscrivere la geografia climatica del nostro mondo.