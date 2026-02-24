Clima, meno ghiaccio artico, monsone più forte: lo studio

Lo scioglimento del ghiaccio marino artico all’inizio dell’estate influenza intensità e distribuzione delle piogge nella fase finale del monsone indiano, contribuendo a uno spostamento verso ovest delle precipitazioni. Sono i risultati di uno studio firmato da Hemantkumar S. Chaudhari, Subodh Kumar Saha, Samir Pokhrel e Archana Rai dell’Indian Institute of Tropical Meteorology (Ministero delle Scienze della Terra), pubblicato su Ocean-Land-Atmosphere Research. Analizzando dati osservativi dal 1979 al 2022, il team ha individuato una forte correlazione inversa su scala interannuale tra estensione del ghiaccio artico e piogge del monsone estivo indiano (ISMR): meno ghiaccio tra giugno e luglio, più precipitazioni tra agosto e settembre, soprattutto sull’India occidentale e nordoccidentale.

Il monsone estivo, da giugno a settembre, fornisce circa l’80% delle piogge annuali dell’India. Negli ultimi decenni, oltre a un aumento complessivo delle precipitazioni, si è osservato uno spostamento verso ovest della loro concentrazione.

“L’aumento delle temperature globali, distribuito in modo disomogeneo sul pianeta, sta guidando lo scioglimento dei ghiacci marini“, afferma il primo autore Chaudhari. “Lo scioglimento del ghiaccio polare può avere effetti significativi e di vasta portata sul sistema climatico globale, principalmente attraverso cambiamenti nel bilancio energetico superficiale e nel trasporto di energia dall’equatore ai poli”.

Lo studio

I ricercatori hanno voluto chiarire esistenza, intensità e meccanismi fisici del legame tra ghiaccio artico e piogge monsoniche, in particolare se la riduzione del ghiaccio contribuisca allo spostamento verso ovest delle precipitazioni. Utilizzando dati osservativi pubblici, hanno riscontrato che “la variabilità del ghiaccio marino artico tra giugno e luglio esercita l’influenza più profonda sulla fase tardiva del monsone, cioè tra agosto e settembre”, spiega l’autore corrispondente Saha.

Le analisi collegano il declino del ghiaccio artico a un aumento delle piogge sull’India occidentale e nordoccidentale. Per approfondire i meccanismi alla base della correlazione, il team ha condotto esperimenti con modelli climatici accoppiati che integrano terra, atmosfera, oceano e ghiaccio marino.

“I risultati del modello hanno replicato aspetti chiave della risposta osservata delle precipitazioni, incluso lo spostamento verso ovest e l’aumento delle piogge sull’India nordoccidentale tra agosto e settembre“, sottolinea Pokhrel.

Secondo gli autori, il declino a lungo termine del ghiaccio artico può guidare cambiamenti sistematici nel monsone dell’Asia meridionale attraverso dinamiche atmosferiche in quota. Con la continua riduzione del ghiaccio, il monsone potrebbe diventare più intenso e più esteso verso ovest.

Il gruppo intende ora ampliare l’analisi utilizzando serie temporali più lunghe e un insieme più ampio di modelli climatici, con l’obiettivo di migliorare la comprensione e la prevedibilità della variabilità del monsone in un mondo in riscaldamento, in un contesto di rapido declino del ghiaccio artico.