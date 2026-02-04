Clima, nuovo studio svela l’andamento millenario dell’idrogeno atmosferico: il mistero della Piccola Era Glaciale

La comprensione della composizione chimica della nostra atmosfera è un tassello fondamentale per prevedere l’evoluzione del clima globale. Fino ad oggi, la comunità scientifica disponeva di dati diretti sui livelli di idrogeno molecolare (H2) solo a partire dal 1994, un battito di ciglia nel tempo geologico che limitava enormemente la nostra capacità di modellare i cicli biogeochimici di questo gas. Una nuova ricerca rivoluzionaria, pubblicata sulla rivista Nature da un team guidato da John D. Patterson, ha finalmente squarciato questo velo di incertezza, presentando il primo record storico dell’idrogeno atmosferico degli ultimi 1.100 anni. Attraverso l’analisi meticolosa di carote di ghiaccio estratte nel sito di Summit, in Groenlandia, gli scienziati hanno ricostruito le variazioni di questo gas dal periodo pre-industriale fino ai giorni nostri, scoprendo che l’idrogeno è molto più sensibile alle variazioni climatiche di quanto si pensasse in precedenza.

La sfida tecnica: intrappolare l’inafferrabile

Estrarre dati attendibili sull’idrogeno dal ghiaccio polare è stata per decenni considerata un’impresa quasi impossibile a causa dell’altissima permeabilità di questa piccola molecola. A differenza di altri gas serra, l’idrogeno tende a sfuggire attraverso il reticolo cristallino del ghiaccio, rischiando di contaminare i campioni con l’aria moderna non appena la carota viene estratta. Per superare questo ostacolo, il team di ricerca ha adottato una strategia senza precedenti: l’analisi dei campioni è stata effettuata direttamente sul campo, in Groenlandia, entro 48 ore dal recupero della carota di ghiaccio. Inoltre, per correggere eventuali perdite avvenute durante il naturale processo di formazione del ghiaccio (il cosiddetto frazionamento alla chiusura delle bolle), gli scienziati hanno utilizzato il Neon (Ne) come parametro di riferimento. Poiché il Neon ha una permeabilità simile all’idrogeno ma una concentrazione atmosferica costante, la sua parziale riduzione nei campioni ha permesso di ricalibrare con precisione i livelli storici di idrogeno.

Dall’era pre-industriale all’antropocene: un balzo del 111%

I risultati dello studio mostrano un quadro inequivocabile dell’impatto umano. Prima dell’anno 1500, i livelli di idrogeno in Groenlandia erano relativamente stabili, attestandosi intorno a 330 parti per miliardo (ppb). Tuttavia, con l’avvento dell’era industriale dopo il 1800, la concentrazione di H2 è salita vertiginosamente, raggiungendo circa 543 ppb entro il 1990. Questo incremento, che oscilla tra il 70% e il 111%, è strettamente legato all’aumento delle emissioni dirette derivanti dalla combustione di combustibili fossili e alla crescita del metano atmosferico. Sebbene l’idrogeno non sia un gas serra diretto, la sua presenza nell’atmosfera è critica perché compete per i radicali ossidrile (OH), che sono gli spazzini naturali del metano. In breve, più idrogeno significa una vita più lunga per il metano nell’aria, amplificando indirettamente il riscaldamento globale.

Il mistero della Piccola Era Glaciale

Uno degli aspetti più intriganti emersi dalla ricerca è la significativa diminuzione dei livelli di idrogeno durante la Piccola Era Glaciale (LIA), tra il 1500 e il 1800. In questo periodo di raffreddamento dell’emisfero settentrionale, il record mostra un calo di circa 50 ppb. Attraverso l’uso di modelli atmosferici complessi, i ricercatori hanno cercato di identificare la causa di questa flessione, puntando i riflettori sulla riduzione degli incendi boschivi o della biomassa. Le prove ricavate da altri traccianti, come l’acetilene e l’etano, suggeriscono che durante la Piccola Era Glaciale ci sia stata una drastica diminuzione delle emissioni da incendi, forse fino al 50%. Questa scoperta dimostra che i processi naturali che producono e assorbono idrogeno sono estremamente sensibili ai cambiamenti di temperatura e umidità, un fattore che finora era stato sottovalutato nelle proiezioni climatiche.

Geologia e suolo: i nuovi vincoli del bilancio globale

Lo studio ha permesso anche di fare chiarezza su alcune controversie scientifiche riguardanti le sorgenti naturali di idrogeno. Recentemente, alcune stime avevano ipotizzato massicce emissioni di idrogeno geologico pari a 23 Teragrammi all’anno. Tuttavia, i dati estratti dalle carote di ghiaccio della Groenlandia smentiscono questa ipotesi: una sorgente geologica così potente sarebbe incompatibile con i bassi livelli pre-industriali misurati. È molto più probabile che le emissioni geologiche siano minime. Parallelamente, la ricerca evidenzia il ruolo cruciale dei microbi del suolo, che rappresentano il principale meccanismo di rimozione dell’idrogeno dall’atmosfera. I modelli indicano che la velocità di assorbimento del suolo aumenta con il riscaldamento globale, suggerendo un feedback complesso: mentre le emissioni umane aumentano, la capacità della Terra di assorbire il gas potrebbe cambiare in modi ancora difficili da prevedere con esattezza.

Implicazioni per l’energia verde di domani

Questi risultati non sono solo una cronaca del passato, ma un monito per il futuro. Nel contesto della transizione energetica, l’implementazione su larga scala delle tecnologie a idrogeno potrebbe comportare perdite accidentali di gas durante la produzione e il trasporto. Poiché questo studio dimostra quanto l’idrogeno sia interconnesso con il sistema climatico e la capacità di autopulizia dell’atmosfera, è imperativo che le future stime sul beneficio climatico dell’idrogeno tengano conto della sensibilità delle sue sorgenti e dei suoi depositi naturali al riscaldamento globale. Comprendere come un raffreddamento naturale abbia ridotto l’idrogeno in passato ci aiuta a prevedere come l’attuale riscaldamento causato dall’uomo modificherà il ciclo di questo gas, garantendo che il passaggio all’idrogeno sia davvero una vittoria netta per la salute del pianeta.