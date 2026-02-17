Clima, studio scientifico pesa l’impatto del cambiamento climatico nella grande alluvione di Valencia dell’ottobre 2024

Il disastro meteorologico che nell’ottobre 2024 ha devastato la regione di Valencia, in Spagna, non è stato solo un evento estremo eccezionale, ma una manifestazione diretta di come il cambiamento climatico stia modificando la dinamica delle tempeste. Con un bilancio tragico di almeno 230 morti e danni economici stimati in miliardi di euro, l’evento ha registrato accumuli di pioggia senza precedenti, come i 771,8mm caduti in sole 16 ore a Turís, stabilendo il nuovo record nazionale di pioggia oraria con 184,6mm. Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Nature Communications ha utilizzato modelli ad altissima risoluzione per quantificare esattamente quanto il riscaldamento globale abbia pesato su questa catastrofe, fornendo una prova schiacciante della necessità di rivedere le strategie di adattamento urbano di fronte a un clima sempre più instabile.

La scienza dell’attribuzione: confrontare il presente con un passato pre-industriale

Per comprendere l’impatto dei cambiamenti climatici su un singolo evento meteorologico, i ricercatori guidati da Carlos Calvo-Sancho, ricercatore in fenomeni meteo estremi dell’Università di Valladolid, hanno impiegato una metodologia chiamata Pseudo-Global Warming (PGW). Questo approccio permette di simulare la stessa tempesta in due scenari diversi: il mondo reale “fattuale” del 2024 e un mondo “controfattuale” che riproduce le condizioni climatiche dell’era pre-industriale. Utilizzando griglie di calcolo con una risoluzione di un chilometro, il modello ha permesso di osservare non solo la quantità totale di pioggia, ma anche i cambiamenti nei processi fisici interni alla tempesta, come la formazione delle nuvole e la forza delle correnti ascendenti. Questo livello di dettaglio è fondamentale per distinguere la variabilità naturale del clima dai segnali impressi dall’aumento dei gas serra.

Un’intensificazione che supera le previsioni teoriche della termodinamica

Uno dei risultati più sorprendenti dello studio è che l’intensità della pioggia oraria è aumentata del 20% per ogni grado di riscaldamento globale, un valore che supera di gran lunga la scala teorica di Clausius-Clapeyron. Secondo quest’ultima, l’atmosfera può contenere circa il 7% in più di umidità per ogni grado di aumento della temperatura. Tuttavia, la tempesta di Valencia ha mostrato che i feedback dinamici all’interno del sistema convettivo hanno amplificato ulteriormente questo effetto. In termini concreti, rispetto all’era pre-industriale, l’intensità della pioggia nell’arco di sei ore è aumentata del 21%, mentre il volume totale d’acqua caduto nel bacino del fiume Júcar è cresciuto del 19%.

L’oceano come serbatoio di energia per tempeste estreme

Il motore principale di questa amplificazione è stato l’aumento delle temperature superficiali del Mar Mediterraneo e dell’Atlantico settentrionale, che nell’estate del 2024 hanno raggiunto livelli record. Queste acque calde hanno caricato l’atmosfera di vapore acqueo, aumentando l’energia potenziale convettiva disponibile, misurata tramite il parametro MUCAPE. Lo studio indica che il MUCAPE è aumentato del 22,2% rispetto allo scenario pre-industriale, fornendo alla tempesta una spinta verso l’alto molto più vigorosa. Questo eccesso di calore e umidità ha agito come un “carburante” ad alto numero di ottani, trasformando una normale perturbazione autunnale in un sistema convettivo quasi stazionario e devastante.

L’espansione delle aree a rischio: territori più vasti sotto attacco

Oltre all’aumento della violenza locale della tempesta, il cambiamento climatico ha drasticamente ampliato l’estensione geografica colpita dalle piogge estreme. L’area che ha ricevuto accumuli superiori ai 180mm (la soglia per l’allerta rossa stabilita dai servizi meteorologici spagnoli) è aumentata del 55,4% nel mondo attuale rispetto a quanto sarebbe accaduto in un clima pre-industriale. Questo significa che il riscaldamento globale non solo rende le tempeste più forti, ma le rende anche “più grandi“, esponendo territori che in passato sarebbero stati ai margini dell’evento a rischi idrologici mortali. Tale espansione dell’impronta della tempesta ha saturato rapidamente bacini idrografici multipli, portando a inondazioni improvvise e simultanee in diverse aree della regione valenciana.

Dinamiche microfisiche: il ruolo nascosto del graupel e delle nuvole calde

La ricerca ha messo in luce cambiamenti significativi anche a livello microscopico all’interno delle nubi. L’atmosfera più calda ha aumentato l’altezza dello strato di “nube calda”, dove le gocce di pioggia si formano per collisione e coalescenza, rendendo il processo di precipitazione più efficiente. Allo stesso tempo, la maggiore energia ha favorito una concentrazione di graupel (una forma di grandine tenera o neve tonda) superiore del 32,4%. Quando questo ghiaccio cade attraverso l’atmosfera calda e fonde, rilascia enormi quantità di pioggia liquida, contribuendo a tassi di precipitazione che superano le medie storiche. Questi processi dimostrano che il riscaldamento globale altera la struttura stessa delle tempeste, rendendole macchine atmosferiche più efficienti nello scaricare acqua al suolo.

Verso una resilienza necessaria in un mondo che si scalda

Le conclusioni di Calvo-Sancho e colleghi sottolineano che gli scenari futuri previsti dai modelli climatici sono già diventati una realtà presente. L’evento di Valencia dimostra che la vulnerabilità delle regioni mediterranee è stata sottostimata e che l’attuale infrastruttura urbana non è preparata a gestire volumi d’acqua così massicci in tempi così brevi. Lo studio esorta a un’accelerazione immediata nelle strategie di adattamento, che includano una pianificazione urbana capace di assorbire o deviare le acque reflue, sistemi di allerta precoce più precisi e una maggiore consapevolezza pubblica dei rischi. In un mondo dove gli estremi diventano la norma, la conoscenza scientifica della fisica delle tempeste diventa lo strumento primario per salvare vite umane.