Collegamento quotidiano tra Germania e Norvegia: annunciata una nuova linea ferroviaria

L’operatore ferroviario svedese Snälltåget attiverà dal 15 giugno 2026 una nuova linea diretta tra Malmö e Oslo che permetterà di collegare quotidianamente la Germania alla Norvegia. Il servizio sarà connesso a Malmö con il treno notturno proveniente da Berlino, Amburgo e Copenaghen, creando un’unica dorsale di trasporto tra l’Europa centrale e la penisola scandinava. Secondo la società, l’iniziativa punta a intercettare il crescente flusso turistico verso i paesi nordici, con particolare attenzione ai viaggiatori tedeschi che rappresentano il principale mercato estero per il turismo norvegese. Il collegamento, che prevede fermate intermedie tra cui Göteborg e Helsingborg, sarà operato con carrozze a elevato comfort dotate di vagoni ristorante e scompartimenti privati.

La vendita dei biglietti, che includono la prenotazione del posto, è già stata avviata su una piattaforma centralizzata per facilitare le prenotazioni dell’intero tragitto dalle stazioni tedesche fino a Oslo.