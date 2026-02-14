Colpaccio Eni, sensazionale scoperta ad olio in un pozzo: le stime preliminari sono impressionanti

Eni conferma un’importante scoperta ad olio nel pozzo esplorativo Algaita-01 nel blocco 15/06, nell’offshore dell’Angola, a circa 18 km dalla FPSO Olombendo. Le stime preliminari indicano un volume di olio in posto pari a circa 500 milioni di barili. Il pozzo Algaita-01, avviato il 10 gennaio 2026, è stato perforato dall’impianto per acque profonde Saipem 12000 a una profondità d’acqua di 667 metri. Il pozzo ha incontrato arenarie mineralizzate ad olio in diversi intervalli del Miocene superiore, caratterizzate da eccellenti proprietà petrofisiche. Una campagna completa di acquisizione dati, compreso il campionamento dei fluidi, ha confermato la qualità del giacimento e le caratteristiche dei fluidi.

La presenza di infrastrutture di produzione già esistenti nelle vicinanze aumenta ulteriormente il valore della scoperta e ne migliora le prospettive di sviluppo. Il blocco 15/06 è gestito da Azule Energy (36,84%), in partnership con SSI (26,32%) e Sonangol E&P (36,84%). Azule Energy è controllata in parti uguali da Eni e bp, e questo successo conferma ulteriormente la solidità del portafoglio Upstream in Angola.