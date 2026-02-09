Come sta Lindsay Vonn dopo la terribile caduta alle Olimpiadi Milano-Cortina? Le ultime dall’ospedale di Treviso

Una doppia operazione alla gamba con un team congiunto di chirurghi ortopedici e plastici. E’ l’intervento a cui è stata sottoposta Lindsay Vonn, ricoverata da ieri all’ospedale di Treviso dopo la terribile caduta a pochi secondi dal via della discesa libera ai Giochi di Milano Cortina. secondo quanto riportano gli americani, in particolare la Reuters sul proprio sito, per la campionessa Usa sarebbe stato necessario intervenire anche per “prevenire complicazioni legate al gonfiore e alla circolazione del sangue”. All’intervento era presente il medico personale della sciatrice “ma ha solo assistito, mentre i chirurghi italiani hanno guidato le procedure”. L’ospedale aveva parlato di una operazione volta a stabilizzare la gamba sinistra, senza menzionare un secondo intervento. La partecipazione ai Giochi di Vonn, arrivata a Cortina con il crociato del ginocchio sinistro lesionato a seguito della caduta a fine gennaio nella tappa di Coppa del Mondo a Crans Montana, aveva già acceso il dibattito sull’opportunità che un’atleta, seppure esperta come l’americana, affrontasse un rischio del genere.

Il presidente della Federazione Internazionale Sci, Johan Eliasch, ha affermato che l’atleta ha scelto in autonomia: “era una decisione che poteva prendere solo lei, che conosce meglio di chiunque altro i suoi infortuni”. Un incidente – sottolineano “incredibilmente sfortunato. È stato un caso unico su mille. Si è avvicinata troppo al cancelletto, è rimasta bloccata mentre era in aria e ha iniziato a ruotare”.

La situazione

Linsdey Vonn è ricoverata nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso e “forse rimarrà qui ancora qualche giorno”. Lo ha riferito stamani il portavoce dell’azienda sanitaria Ulss2. L’atleta 41enne è “blindata” nella propria stanza dal personale del team Usa.

“Gli uffici stampa – ha aggiunto la portavoce dell’Ulss2 – hanno fatto tassativo divieto di divulgare qualsiasi tipo di informazione, né di consentire ai medici di dire qualsiasi cosa e di accedere a qualsiasi spazio. Contrariamente a quanto avremmo disposto noi, loro hanno tassativamente imposto questa linea. Il volere della paziente è quello prioritario, quindi noi dobbiamo nostro malgrado attenerci a questa linea che loro hanno deciso”, ha concluso.