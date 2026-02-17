Courmayeur, paura in Val Veny: valanga enorme dalla Sella dei Tedeschi, il “soffio” raggiunge il limite del bosco | VIDEO

Una valanga di grandi dimensioni si è staccata nelle ultime ore in Val Veny, sul versante occidentale di Courmayeur, lungo il settore della Sella dei Tedeschi, propagandosi con traiettoria molto estesa fino a raggiungere il limite del bosco del Peuterey. Un episodio di questo tipo non è solo spettacolare: è soprattutto un segnale tecnico molto chiaro di un manto nevoso fortemente instabile, in una fase in cui l’ambiente alpino sta mostrando una criticità elevata su più fronti.

Perché si è staccata: il “mix” più pericoloso dell’inverno

La dinamica più probabile è quella tipica delle valanghe spontanee di grande energia: un distacco in quota su pendii ripidi, favorito dalla combinazione tra neve fresca recente, vento sostenuto e la presenza di strati deboli interni. In queste situazioni, il vento non si limita a spostare la neve: la compatta e la deposita in modo irregolare, creando lastre da vento spesso difficili da riconoscere visivamente, ma estremamente predisposte al collasso.

Quando una placca cede su un versante ampio, la massa nevosa può incanalarsi nei canali naturali e accelerare rapidamente verso il basso, trasformandosi in una valanga con elevata energia cinetica e grande capacità di propagazione.

Un dettaglio fondamentale: il “soffio” può arrivare molto lontano

Uno degli aspetti più importanti di questo episodio riguarda la componente polverosa. Valanghe di questa taglia possono generare un soffio (onda d’urto di aria e neve finemente polverizzata) capace di raggiungere aree molto più basse rispetto al deposito principale. È il motivo per cui, in casi simili, anche il bosco non è automaticamente sinonimo di sicurezza.

L’idea che “gli alberi proteggano sempre” è un errore operativo: in presenza di una valanga grande, il soffio può abbattere piante, trascinare detriti e investire zone considerate impropriamente riparate, soprattutto ai margini del cono di deiezione.

Val Veny: orografia che amplifica il rischio

La Val Veny è un ambiente dove la morfologia lavora spesso contro la sicurezza: pendii ripidi, conche sospese, canaloni e linee di scorrimento che convogliano la neve verso il fondovalle. In un contesto di sovraccarico o di rapida evoluzione del manto (neve ventata, nuove nevicate, rialzi termici), la probabilità di distacchi spontanei aumenta sensibilmente.

Ed è proprio questo il punto: una valanga di grandi dimensioni è raramente un episodio isolato. È più spesso un indicatore che il sistema nivologico è in uno stato critico, e che altri distacchi, anche su versanti diversi, possono verificarsi nelle ore o nei giorni successivi.

Il messaggio operativo per chi frequenta la montagna

Per chi pratica scialpinismo, fuoripista o anche semplici escursioni in ambiente innevato in Val Veny, la regola più concreta è una: in giornate con manto carico e instabile, evitare i pendii ripidi e le zone di confluenza dei canali, anche se sembrano lontane dalle aree di distacco.

In questa fase diventa essenziale:

consultare i bollettini valanghe ufficiali ;

; riconoscere segnali diretti di instabilità (crepe, “whumpf” , distacchi recenti);

, distacchi recenti); pianificare itinerari con logica conservativa.

Perché quando il manto entra in modalità “spontanea”, il margine di errore si riduce drasticamente: e valanghe di questa portata lo dimostrano nel modo più evidente.