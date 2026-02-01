Crans-Montana, deceduto un 18enne svizzero: il bilancio sale a 41 morti

La procura svizzera ha annunciato un altro decesso in seguito alla tragedia di Crans-Montana, portando il bilancio delle vittime a 41 e quello dei feriti a 115. Lo riporta l’agenzia svizzera Ats, secondo cui un 18enne svizzero, ricoverato in ospedale a Zurigo, è morto nella giornata di ieri. “Un cittadino svizzero di 18 anni è morto il 31 gennaio in ospedale a Zurigo“, ha dichiarato in una nota la procuratrice del Canton Vallese, Beatrice Pilloud. “Il bilancio delle vittime dell’incendio al bar ‘Le Constellation’ dell’1 gennaio 2026 è ora salito a 41″. “Non saranno rilasciate ulteriori informazioni in questa fase delle indagini“, specifica il comunicato.