Cuore in gola e stress alle stelle: la scienza svela i meccanismi della “febbre” del tifoso

Il calcio è lo sport più popolare al mondo, capace di evocare risposte emotive e fisiologiche profonde nei suoi sostenitori. Tuttavia, le reazioni specifiche legate al coinvolgimento dei tifosi hanno ricevuto finora poca attenzione nella letteratura scientifica attraverso misurazioni oggettive su larga scala. Un nuovo studio condotto da un team di ricercatori tedeschi ha colmato questa lacuna quantificando la cosiddetta “febbre del calcio” attraverso l’analisi dei dati biometrici durante la finale della Coppa di Germania (DFB-Pokal) del 2025. La ricerca si è concentrata sui sostenitori dell’Arminia Bielefeld, club di terza divisione che ha raggiunto una storica finale contro il favorito VfB Stuttgart, offrendo un caso di studio unico per analizzare l’attivazione fisiologica in un contesto di alta posta in gioco.

Metodologia e tecnologia indossabile

Lo studio rappresenta un significativo passo avanti rispetto alle ricerche precedenti, che spesso si limitavano a osservazioni limitate al giorno della partita o a sondaggi soggettivi. I ricercatori, guidati da Christian Deutscher e Christiane Fuchs, hanno utilizzato dati ad alta risoluzione provenienti da smartwatch Garmin indossati da 229 tifosi dell’Arminia Bielefeld per un periodo di circa 12 settimane. Questo approccio ha permesso di confrontare i parametri vitali registrati il giorno della finale (24 maggio 2025) con i livelli di base rilevati nei giorni non di partita durante l’intero periodo di osservazione, che andava dal 14 maggio al 31 luglio 2025.

I parametri principali analizzati sono stati la frequenza cardiaca e il livello di stress. La frequenza cardiaca è stata misurata tramite sensori ottici a intervalli di 15 secondi, mentre il livello di stress è stato derivato combinando la frequenza cardiaca con la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), fornendo un punteggio su una scala da 0 a 100. Per arricchire l’analisi, un sottogruppo di 37 partecipanti ha fornito ulteriori dettagli tramite un sondaggio, permettendo di correlare i dati biometrici con variabili come l’identificazione con il club, il consumo di alcol e il luogo di visione della partita.

L’impennata dei livelli di stress e della frequenza cardiaca

I risultati hanno mostrato un aumento drammatico dell’attivazione fisiologica nel giorno della finale. Il livello medio di stress dei partecipanti è risultato essere di 44,2 il giorno della partita, segnando un incremento del 41% rispetto alla media di 31,3 registrata nei giorni normali. Anche la frequenza cardiaca media ha subito un innalzamento significativo, passando da 70,9 battiti per minuto (bpm) nei giorni regolari a 78,7 bpm durante il giorno della finale.

È emerso chiaramente che l’attivazione non è stata limitata ai 90 minuti di gioco. I dati hanno rivelato che i segnali fisiologici di eccitazione iniziavano ore prima della partita, con un picco registrato proprio al momento del calcio d’inizio. Questo suggerisce che l’anticipazione dell’evento gioca un ruolo cruciale nella risposta allo stress tanto quanto l’evento stesso. Inoltre, la varianza nei livelli di stress tra i partecipanti è stata molto più elevata il giorno della finale, indicando che, mentre alcuni tifosi mantenevano livelli moderati, altri raggiungevano picchi di stress fino a 90 su 100.

Il contesto di visione: Stadio vs TV

Uno degli aspetti più interessanti dello studio riguarda l’influenza dell’ambiente in cui viene fruita la partita. I ricercatori hanno scoperto che la presenza fisica allo stadio amplifica notevolmente la risposta fisiologica. La frequenza cardiaca media dei tifosi presenti all’Olympiastadion di Berlino è stata di 94,2 bpm, significativamente più alta rispetto ai 79,4 bpm registrati da chi guardava la partita in TV e ai 73,8 bpm di chi si trovava in raduni pubblici.

In termini percentuali, i frequentatori dello stadio hanno mostrato una frequenza cardiaca media superiore del 23,1% rispetto agli altri gruppi. Questo divario si è ulteriormente allargato dopo il primo gol dell’Arminia Bielefeld, momento in cui la differenza ha raggiunto il 35,8%, con picchi medi di 108 bpm tra gli spettatori allo stadio. Questi dati supportano la teoria che i rituali comuni e l’atmosfera dello stadio evocano emozioni condivise più potenti e una sincronia fisiologica maggiore rispetto alla visione remota.

Fattori confondenti: Alcol e viaggio

Lo studio ha isolato anche altri fattori che contribuiscono all’alterazione dei parametri vitali. Il consumo di alcol, comune durante gli eventi sportivi, è stato associato a un aumento della frequenza cardiaca del 5,3% durante l’intera partita, dato che saliva all’11,7% nei momenti di massima eccitazione come dopo un gol.

Anche la logistica del viaggio ha influenzato i livelli di stress. I tifosi che sono arrivati a Berlino il giorno stesso della partita hanno mostrato livelli di stress elevati fin dalle prime ore del mattino (dalle 6:00), rimanendo sotto pressione per tutta la giornata. Al contrario, coloro che erano arrivati il venerdì o prima hanno registrato livelli di stress più alti la sera precedente, ma hanno goduto di un periodo di relativa calma nel pomeriggio del giorno della partita, prima che l’eccitazione pre-gara prendesse il sopravvento per tutti.

Dinamiche della partita e incertezza del risultato

L’analisi temporale durante la partita ha offerto spunti intriganti sulla relazione tra incertezza oggettiva (basata sulle quote delle scommesse) e coinvolgimento emotivo. Nonostante il VfB Stuttgart, squadra favorita, avesse preso un vantaggio di 3-0 nel primo tempo riducendo drasticamente l’incertezza sull’esito finale, i tifosi dell’Arminia hanno continuato a mostrare risposte fisiologiche elevate.

Sebbene la frequenza cardiaca sia calata dopo i gol subiti, allineandosi con la diminuzione delle probabilità di vittoria, si è verificato un fenomeno interessante negli ultimi minuti. Quando l’Arminia Bielefeld ha segnato due gol tardivi (all’84° e all’87° minuto), portando il punteggio sul 4-2, la frequenza cardiaca media è aumentata di circa 10 bpm, tornando ai livelli registrati all’inizio della partita. Questo è accaduto nonostante l’incertezza oggettiva sul risultato fosse rimasta quasi nulla (la probabilità di vittoria dello Stoccarda era ancora superiore al 97%). Questo disallineamento suggerisce che il coinvolgimento dei tifosi e la speranza, o forse l’orgoglio per la prestazione della squadra, prevalgono sulla valutazione razionale delle probabilità.

Implicazioni per la salute e conclusioni

I risultati sottolineano come il tifo calcistico coinvolga profondamente sia la mente che il corpo. L’elevata attivazione cardiovascolare osservata, specialmente se combinata con il consumo di alcol e l’ambiente dello stadio, pone potenziali rischi per la salute. I ricercatori notano che frequenze cardiache elevate in combinazione con l’alcol possono aumentare il rischio di aritmie e altri eventi cardiaci avversi in soggetti predisposti.

In conclusione, questo studio dimostra l’efficacia della tecnologia indossabile nel fornire misurazioni continue e non invasive in contesti naturali, offrendo una caratterizzazione precisa della “febbre del calcio”. L’evento sportivo eccezionale funge da catalizzatore per risposte fisiologiche che iniziano ben prima del fischio d’inizio e perdurano oltre la fine della partita, riflettendo un’esperienza emotiva intensa e prolungata che va ben oltre il semplice intrattenimento.