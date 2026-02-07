Dalla pandemia alle elezioni: anche negli USA i super-virologi entrano in politica

Negli ultimi anni, il panorama politico americano ha visto l’emergere di una nuova classe di leader: i professionisti della salute pubblica. E’ già successo in Italia dopo la pandemia, ed è una tendenza che si sta verificando anche oltre oceano. Personaggi che un tempo agivano dietro le quinte o in conferenze stampa puramente tecniche sono diventati volti familiari per milioni di cittadini durante i giorni più bui della pandemia. Oggi, figure come Nirav Shah in Maine e Amy Acton in Ohio hanno deciso di capitalizzare questa visibilità, trasformando la loro autorevolezza scientifica in capitale politico per correre verso cariche governative. Questa transizione non è solo una scelta di carriera individuale, ma rappresenta un esperimento sociale volto a capire se la gestione di una crisi sanitaria possa essere considerata una credenziale amministrativa valida agli occhi di un elettorato stanco e diviso.

Un’eredità tra gratitudine e risentimento

L’eredità della gestione pandemica è un’arma a doppio taglio per questi candidati. Se da un lato una fetta consistente della popolazione ricorda con gratitudine i leader che hanno fornito informazioni basate sui fatti e hanno cercato di salvare vite umane, dall’altro esiste una quota di elettori che associa quegli stessi volti ai periodi più restrittivi della loro vita. Le chiusure scolastiche, l’obbligo di mascherina e le campagne vaccinali rimangono ferite aperte per molti, trasformando i successi scientifici di allora in vulnerabilità politiche di oggi. La scommessa di questi “medici-candidati” è dimostrare che la loro capacità di guidare una comunità nell’incertezza sia una dote trasferibile a temi come l’economia, l’istruzione e la sicurezza.

La prova elettorale nei diversi contesti statali

Il destino politico di questi protagonisti dipende fortemente dal colore politico e dalla sensibilità culturale dei loro stati. In Maine, Nirav Shah ha scelto la via della trasparenza totale, ammettendo pubblicamente che, col senno di poi, alcune decisioni avrebbero potuto essere diverse. Questo approccio aperto sembra risuonare con un elettorato che apprezza l’onestà intellettuale rispetto alla retorica politica tradizionale. Situazione diversa si prospetta in Ohio per Amy Acton, dove la polarizzazione è più marcata. In stati che hanno virato con forza verso il Partito Repubblicano, la figura del funzionario sanitario viene spesso dipinta come il simbolo di un’ingerenza governativa eccessiva, rendendo la sua corsa una salita ripida e irta di ostacoli ideologici.

L’ombra della polarizzazione e il ruolo della scienza

La pandemia non ha colpito solo la salute pubblica, ma ha agito come un potente acceleratore di divisioni sociali. I dati indicano che uno dei pochi punti su cui gli americani concordano è che la gestione del Covid-19 ha contribuito ad allontanare le persone piuttosto che a unirle. In questo contesto, la scienza stessa è stata politicizzata: mentre i Democratici tendono a presentarsi come il partito che segue i dati scientifici, molti Repubblicani hanno preso le distanze dalle misure pandemiche passate, cavalcando lo scetticismo verso le autorità sanitarie. Questa dinamica trasforma ogni elezione che veda protagonista un medico in un referendum sulla validità stessa delle istituzioni scientifiche e sulla loro imparzialità.

La sfida della trasparenza sulle scelte passate

Per vincere, questi candidati devono navigare il difficile confine tra la difesa del proprio operato e il riconoscimento della stanchezza dei cittadini. La trasparenza emerge come il fattore chiave: non si tratta più solo di presentare dati, ma di saper ascoltare le critiche di chi ha subito le conseguenze economiche e psicologiche delle restrizioni. Gruppi come 314 Action, nati per aiutare scienziati e medici a entrare in politica, sostengono che la leadership basata sulle prove e sulla compassione sia esattamente ciò di cui il Paese ha bisogno. Tuttavia, il rischio che il dibattito sui temi futuri venga “annegato” dai rancori legati al passato pandemico rimane elevato, rendendo il 2026 un anno cruciale per capire se l’America sia pronta a voltare pagina o se sia destinata a rivivere eternamente le battaglie della crisi sanitaria.