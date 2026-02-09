Dalla Terra alla Luna: la nuova rotta di Elon Musk per salvare la civiltà

Per più di due decenni la narrazione di Elon Musk è stata scandita da un’unica, incrollabile ossessione: fare dell’umanità una specie multi-planetaria con lo sguardo rivolto esclusivamente verso Marte. Fin dalla fondazione di SpaceX nel 2002, il magnate sudafricano ha descritto il Pianeta Rosso non solo come una meta scientifica, ma come una vera e propria assicurazione sulla vita per la nostra specie, una scialuppa di salvataggio necessaria per garantire la sopravvivenza dei coloni di fronte a una potenziale apocalisse terrestre. In discorsi accalorati e conferenze internazionali, Musk aveva persino liquidato la Luna come una “distrazione” poco ambiziosa lungo il cammino verso l’ignoto. Eppure, con un annuncio che ha ridisegnato i confini della nuova corsa allo Spazio, Musk sembra aver bruscamente invertito i motori: la rotta prioritaria è cambiata e il nuovo obiettivo strategico, molto più vicino e raggiungibile, è diventato il nostro satellite naturale.

Un cambio di priorità dettato dalla logistica

Attraverso un post su X, Musk ha dichiarato che SpaceX ha spostato i propri sforzi verso la costruzione di una “città a crescita autonoma“ sulla Luna. Il motivo principale è la rapidità: secondo il miliardario, questo obiettivo potrebbe essere raggiunto in meno di 10 anni, a fronte degli oltre 20 necessari per un progetto analogo su Marte. La scelta non è solo politica, ma puramente logistica. Musk ha evidenziato la drastica differenza nelle finestre di lancio:

Marte: i pianeti si allineano solo ogni 26 mesi, con un tempo di viaggio di circa 6 mesi;

i pianeti si allineano solo ogni 26 mesi, con un tempo di viaggio di circa 6 mesi; Luna: è possibile lanciare missioni ogni 10 giorni, con un viaggio di soli 2 giorni.

“La priorità assoluta è mettere in sicurezza il futuro della civiltà e la Luna è più veloce“, ha affermato Musk, sottolineando come la vicinanza del nostro satellite naturale permetta una catena di approvvigionamento molto più resiliente.

Tra politica e Starship: la sfida con la NASA

Questo “pivot” lunare arriva in un momento di grande fermento politico e industriale. SpaceX, che riceve ingenti contratti governativi, ha visto Musk assumere un ruolo sempre più attivo nella politica statunitense, con un investimento di circa 290 milioni di dollari nell’ultima campagna elettorale a sostegno di Donald Trump.

Nonostante in passato Musk avesse definito il programma lunare della NASA (Artemis) una “distrazione” rispetto all’obiettivo Marte, oggi SpaceX è parte integrante di quel piano. L’azienda detiene infatti un contratto da quasi 3 miliardi di dollari per trasformare Starship nel lander che riporterà gli astronauti sulla superficie lunare. Tuttavia, il percorso non è privo di ostacoli:

Sviluppo Tecnico: Starship, il razzo più grande mai costruito, è ancora in fase di test e non ha ancora raggiunto l’orbita operativa;

Starship, il razzo più grande mai costruito, è ancora in fase di test e non ha ancora raggiunto l’orbita operativa; Concorrenza: Blue Origin, la società di Jeff Bezos, sta accelerando lo sviluppo del proprio lander lunare, posizionandosi come alternativa qualora SpaceX dovesse accumulare ritardi;

Blue Origin, la società di Jeff Bezos, sta accelerando lo sviluppo del proprio lander lunare, posizionandosi come alternativa qualora SpaceX dovesse accumulare ritardi; Pressioni istituzionali: ex funzionari del Dipartimento dei Trasporti hanno avvertito che SpaceX potrebbe non essere pronta in tempo per la missione Artemis III, rischiando di perdere il primato nella corsa contro il programma spaziale cinese.

Marte resta all’orizzonte

Sebbene la Luna sia diventata il nuovo fronte immediato, Musk assicura che il sogno di Marte non è abbandonato, ma solo posticipato. SpaceX punta ancora a far atterrare Starship senza equipaggio sul Pianeta Rosso entro i prossimi 5-7 anni.

Il recente consolidamento aziendale, con l’acquisizione di XAI da parte di SpaceX, ha creato un colosso privato dal valore senza precedenti, fornendo a Musk le risorse finanziarie e tecnologiche per giocare su più tavoli contemporaneamente.

Il prossimo passo

Mentre si discute di città lunari, la realtà dei fatti passerà per la missione Artemis II, prevista già per marzo. Quattro astronauti circumnavigheranno la Luna per testare i sistemi che, se tutto andrà secondo i piani, permetteranno a SpaceX di gettare le fondamenta della prima colonia umana oltre l’atmosfera terrestre.