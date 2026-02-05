Decreto montagna, Anci: “valutazione positiva”

Anci ha dato valutazione positiva sul Decreto Montagna sulla base di una valutazione complessiva sull’esito del confronto con il ministro. “I criteri introdotti per l’individuazione dei comuni montani – si legge in una nota dell’Anci – consentono un significativo ampliamento degli stessi rispetto alle proposte precedenti, che di fatto garantisce un numero complessivo di Comuni quasi equivalente a quello precedente”. Inoltre è stata accolta la richiesta dell’Anci “di mantenere le deroghe previste dalle leggi regionali, agganciata all’elenco previgente dei Comuni montani a garanzia di alcuni servizi fondamentali ed infine un vincolo per le Regioni di finanziare per la loro quota i Comuni del vecchio elenco sulla base della classificazione precedente”.