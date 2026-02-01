Domenica di emergenza all’Abetone: sette interventi per incidente sulle piste

Domenica di massimo impegno oggi per i soccorritori del comprensorio sciistico dell’Abetone, dove una serie di incidenti ha richiesto un presidio costante sulle piste. In azione gli ‘angeli della neve’ della polizia di Stato e i sanitari della Misericordia dell’Abetone, chiamati a gestire numerosi infortuni in una giornata segnata da un’affluenza massiccia. Il bilancio parla di sette interventi principali, con l’attivazione dell’elisoccorso Pegaso in tre diverse occasioni. Il momento più critico poco prima delle 14 sulla pista Zeno, dove un uomo di 34 anni è caduto riportando traumi gravi. Soccorso in codice rosso, è stato trasportato d’urgenza con l’elicottero Pegaso all’ospedale Careggi di Firenze. In precedenza, l’elicottero era già intervenuto sulla pista Pulicchio per una 20enne, trasferita al Cto di Careggi, e sulla pista Gomito per un uomo di 54 anni che, nonostante un forte trauma cranico, è rimasto cosciente durante il volo verso l’ospedale San Jacopo di Pistoia.

Numerosi anche gli interventi gestiti via terra in codice giallo: un 32enne in Val di Luce, una donna di 34 anni sull’ovovia e una bambina di 10 anni caduta sulla pista Riva poco dopo mezzogiorno. Ultimi interventi della serie sulla pista Pulicchio per un 47enne e un altro leggero infortunio a un giovane di 29 anni. Nonostante l’elevato numero di incidenti, la macchina dei soccorsi ha garantito la massima tempestività nel presidio del comprensorio.