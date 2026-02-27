Dove i ghiacciai incontrano il mare: la Baia di Terra Nova vista dallo Spazio | FOTO

La missione Copernicus Sentinel-2 ha catturato il paesaggio ghiacciato della Baia di Terra Nova, nell’Antartide orientale. La baia si trova sulla costa della Terra Vittoria, sul Mare di Ross, un’estensione dell’Oceano Antartico, ed è delimitata dal promontorio di Capo Washington a Nord e dalla lingua di ghiaccio Drygalski a Sud. L’immagine pubblicata dall’Agenzia Spaziale Europea, realizzata il 14 febbraio, che nell’emisfero australe coincide con la tarda estate, mostra condizioni minime di ghiaccio marino stagionale, con ampie zone di acqua aperta che appaiono nere. Il ghiaccio marino bianco galleggia in diverse fasi: da sottili croste di recente formazione a banchi più spessi. Questi innumerevoli frammenti di ghiaccio seguono le correnti oceaniche sottostanti, dando vita a grandi vortici.

Blocchi più grandi di ghiaccio marino e iceberg sono visibili nella parte inferiore dell’immagine, all’estremità del Drygalski rivolta verso il mare e al di sotto di esso. Questa lunga e stretta distesa di ghiaccio glaciale si estende per 70 km nel mare, come estensione del ghiacciaio David sulla terraferma.

A Nord di Drygalski, possiamo vedere la distesa bianca della calotta glaciale Nansen, alimentata da diversi ghiacciai di sbocco, tra cui il ghiacciaio Larsen a Sud/Ovest, il ghiacciaio Reeves a Ovest e il ghiacciaio Priestley a Nord. Sulla superficie sono visibili linee di flusso che indicano la direzione in cui il ghiaccio si muove verso il mare.

Sul suo lato orientale, la calotta glaciale Nansen comprende le Northern Foothills, una linea di colline costiere separate dal Browning Pass dalla Deep Freeze Range a Nord. Qui, sul promontorio meridionale lungo l’insenatura più ampia, si trova la stazione stagionale italiana Zucchelli, operativa nella zona dalla metà degli anni ’80. Ingrandendo l’immagine si possono individuare le linee rette di una delle piste che servono la stazione a pochi km a Sud della struttura principale.

Altre stazioni di ricerca si trovano più a Nord, sulla stessa insenatura: la stazione tedesca di Gondwana e la stazione sudcoreana di Jang Bogo. Entrambe le stazioni si trovano vicino alla foce del ghiacciaio Campbell, la cui lingua si estende verso sud nella baia. A Sud delle Northern Foothills si trova la piccola isola Inexpressible, che ospita la stazione cinese di Qinling sul suo margine meridionale.

Tratti dell’Isola Inexpressible e della costa della Terra Vittoria sono insolitamente ricchi di fauna selvatica e sono stati designati Aree Importanti per gli Uccelli da BirdLife International per le colonie di pinguini di Adelia e di stercorari polari meridionali.