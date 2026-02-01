Droni telecomandati online: l’ultima minaccia tecnologica nella guerra in Ucraina, colpito un autobus

L’autobus con a bordo alcuni minatori ucraini, colpito dalle forze russe nella regione di Dnipropetrovsk con un bilancio di almeno 15 morti, è stato attaccato con dei droni telecomandati online. A rivelare la dinamica di quanto accaduto – scrive l’Ukrainska Pravda – è stato il consigliere del ministro della Difesa per la tecnologia, Serhiy Beskrestnov. “Un gruppo di Shaheed controllati tramite dei modem radio stava volando lungo la strada quando ha attaccato” il bus. “Il primo drone ha colpito vicino il mezzo e l’autista ha perso il controllo sotto l’effetto dell’onda d’urto andando a sbattere contro una recinzione. Poi è intervenuto un secondo drone che ha puntato direttamente i civili”. Beskrestnov ha infine precisato che gli operatori russi hanno riconosciuto al 100% che l’obiettivo era un obiettivo civile e hanno consapevolmente preso la decisione di attaccarlo.