Ecco il “fiume di lava” che scende dalla montagna: la Cascata di Fuoco incendia Yosemite | FOTO

Lo spettacolo che vedete nelle foto a corredo di questo articolo – inviateci dal nostro affezionato lettore Ezio Cairoli – sembra quasi impossibile: una colata di fuoco che scende dalla parete di granito come lava incandescente. Eppure è reale, e avviene nel cuore dello Parco Nazionale di Yosemite, dove ogni anno la natura mette in scena uno dei suoi giochi di luce più affascinanti. Immaginate di trovarvi ai piedi del gigantesco El Capitan, mentre il sole cala dietro l’orizzonte californiano. In quell’istante, per una manciata di minuti, la sottile Horsetail Fall smette di sembrare acqua. I raggi radenti del tramonto colorano il flusso di un arancione intensissimo, trasformandolo in una cascata che pare lava liquida sospesa nel vuoto. Il fenomeno è noto come Firefall.

Non è magia: è ottica, astronomia e meteo

Dietro questo effetto spettacolare non c’è alcun vulcano, ma una combinazione estremamente precisa di fattori naturali. In termini scientifici, si tratta di un allineamento tra posizione del Sole, morfologia della parete rocciosa e condizioni atmosferiche.

Perché la cascata “si accenda”, devono verificarsi 3 condizioni fondamentali:

Cielo limpido: anche una sottile fascia di nuvole all’orizzonte può impedire ai raggi del sole di colpire l’acqua con l’angolo giusto;

anche una sottile fascia di nuvole all’orizzonte può impedire ai raggi del sole di colpire l’acqua con l’angolo giusto; Acqua sufficiente: la cascata è stagionale e dipende dallo scioglimento della neve invernale. Se l’inverno è troppo secco o troppo freddo, lo spettacolo può ridursi drasticamente;

la cascata è stagionale e dipende dallo scioglimento della neve invernale. Se l’inverno è troppo secco o troppo freddo, lo spettacolo può ridursi drasticamente; Allineamento perfetto del Sole: solo in un breve periodo dell’anno l’angolo del tramonto colpisce la parete orientale con la precisione necessaria per creare l’effetto “lava”.

È un esempio straordinario di come la geometria celeste – il movimento apparente del Sole nel cielo durante l’anno – possa produrre fenomeni visivi sorprendenti sulla Terra.

Il calendario del “fuoco”

Per il 2026 gli esperti del parco hanno già indicato la finestra migliore per assistere al fenomeno: dal 10 al 26 febbraio. Durante questi giorni la probabilità di vedere la Firefall aumenta, ma resta sempre una scommessa con la natura: lo spettacolo dura pochi minuti e può svanire con una nuvola o con una portata d’acqua insufficiente. È proprio questa imprevedibilità a renderlo così ricercato da fotografi, escursionisti e appassionati di scienza naturale.

El Capitan: la parete che ha fatto la storia

Il palcoscenico di questo fenomeno è una delle rocce più celebri del pianeta. El Capitan, con oltre 900 metri di altezza dal fondovalle, è molto più di uno sfondo scenografico: è un simbolo dell’esplorazione e dell’avventura nella natura.

Qui hanno lavorato alcuni dei più grandi fotografi del paesaggio, tra cui Ansel Adams, che ha contribuito a rendere Yosemite un’icona mondiale. E proprio su questa parete si è svolta una delle imprese più incredibili dell’alpinismo moderno: nel 2017 Alex Honnold ha raggiunto la cima senza corde, un’impresa raccontata nel documentario premio Oscar Free Solo.