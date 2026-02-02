Energia, il Venezuela esporta gas di petrolio liquefatto per la prima volta

Il Venezuela ha consegnato il suo primo carico di gas di petrolio associato liquefatto. “Sono orgogliosa di annunciare che la petroliera Chrysopigi Lady, che trasportava il suo primo carico di gas di petrolio associato liquefatto, ha lasciato il Venezuela”. Lo ha scritto il presidente autorizzato del Venezuela, Delcy Rodriguez, sul suo canale Telegram, senza specificare il volume del carico. Rodriguez ha dichiarato di celebrare questo evento con la classe operaia. Il presidente ha espresso la fiducia che l’esportazione di gas di petrolio associato liquefatto migliorerà il benessere del popolo venezuelano.