Energia in Italia, dal nucleare alle rinnovabili: il punto dal ministro Urso

In Italia “dipendiamo troppo dagli idrocarburi perché non abbiamo energia nucleare e quindi dipendiamo dal prezzo del gas, spesso soggetto a dinamiche speculative. Per questo abbiamo deciso di sviluppare una politica energetica al fine di garantire, nel prossimo decennio, che la produzione da nucleare di nuova generazione sicura e pulita si possa affiancare allo sviluppo di tutte le rinnovabili, che stiamo supportando con interventi specifici”. Lo ha sottolineato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in risposta oggi al question time alla Camera. “Per questo, nel piano Transizione 5.0, abbiamo previsto incentivi per l’autoproduzione da fonti rinnovabili che proseguirà per il prossimo triennio e abbiamo rifinanziato la misura Net Zero con 3,9 miliardi, al fine di realizzare una filiera produttiva nel campo della decarbonizzazione. Ci vuole tempo, per recuperare gli errori del passato, ma la strada è quella giusta”, aggiunge.