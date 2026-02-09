Energia, la Francia avvierà un ambizioso programma di elettrificazione

Questa settimana la Francia presenterà un ambizioso piano energetico che, secondo il premier Sebastian Lecornu, prevede il raddoppio del consumo energetico del Paese, passando dall’elettricità al 60% entro il 2030. Il raggiungimento di questo obiettivo, annunciato da Lecornu sabato scorso, richiederà un profondo cambiamento nel mix energetico francese, poiché l’elettricità rappresenta attualmente solo il 30% circa del consumo energetico totale ed è in gran parte generata da nucleare e fonti rinnovabili. In Francia l’industria pesante e i trasporti dipendono ancora principalmente dai combustibili fossili e la loro debole domanda di elettricità ha comportato pochi cambiamenti nell’adozione di fonti energetiche più pulite.

Una maggiore domanda di elettricità aiuterà l’utility statale EDF e sosterrà inoltre la crescita dell’energia solare e lo sviluppo di nuovi utenti di elettricità come le auto elettriche, gli elettrolizzatori a idrogeno e le pompe di calore.