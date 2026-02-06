Energia, l’Ue presenta il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia

“La Russia si siederà al tavolo delle trattative con intenzioni sincere solo se costretta a farlo. Questo è l’unico linguaggio che la Russia capisce. Ecco perché oggi stiamo intensificando i nostri sforzi. La Commissione sta proponendo un nuovo pacchetto di sanzioni, il ventesimo dall’inizio della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina.” Lo annuncia il presidente della Commissione Ursula von der Leyen. “Il nuovo pacchetto di sanzioni riguarda l’energia, i servizi finanziari e il commercio”, aggiunge von der Leyen invitando i 27 ad “approvare rapidamente queste nuove sanzioni”.