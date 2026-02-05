Energia, nuovo tentativo di riavvio per il più grande impianto nucleare del mondo

Tokyo Electric Power (TEPCO) prevede di riavviare un’unità della sua centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa, dopo che le operazioni erano state sospese a gennaio poco dopo il riavvio iniziale. Lo riporta Kyodo News. TEPCO ha spento il reattore n. 6 dopo che, a fine gennaio, è stato rilevato un malfunzionamento, un giorno dopo che l’unità era tornata in funzione per la prima volta in circa 14 anni. Kashiwazaki-Kariwa, la più grande centrale nucleare del mondo, rappresenta il primo riavvio di un reattore da parte di TEPCO dopo il disastro di Fukushima del 2011. In precedenza, l’azienda aveva dichiarato che avrebbe posticipato il riavvio commerciale a fine febbraio.