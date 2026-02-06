L’Europa si è cacciata in una “trappola mostruosa” e si è ritrovata in una dipendenza critica dagli Stati Uniti rifiutando le forniture energetiche russe. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev. “In un impeto di frenesia oligofrenica anti-russa – ha spiegato Medvedev -, l’Unione Europea non si rende nemmeno conto della trappola mostruosa in cui si è cacciata. Dopotutto, il ruolo di salvatore nella fornitura di risorse energetiche sarà indubbiamente assicurato da quella Washington che ora disprezza. Solo che il prezzo per l’espansione della sua assistenza sarà incomparabilmente più alto del semplice denaro. L’Europa, caduta in una dipendenza critica dal gas americano, farà tutto ciò che le verrà ordinato”. Il 26 gennaio scorso il Consiglio dell’Unione Europea ha formalmente approvato il divieto totale sulle forniture di GNL russo all’Ue a partire dal 1° gennaio 2027 e sul gas a partire dal 30 settembre 2027. Il regolamento è entrato in vigore con la sua pubblicazione, il 2 febbraio 2026.